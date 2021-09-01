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01.09.2021 18:54
Рубрика: Власть

Чемезов: Противодействия гиперзвуковому "Кинжалу" сегодня не существует

Текст: Юрий Гаврилов
Ни у одной страны сегодня нет оружия, способного противодействовать российскому авиакомплексу с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Об этом в среду заявил глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

"Мы производим эти ракеты. Они, во-первых, высокоточные, попадают именно в цель на дальнем расстоянии. Плюс у них очень высокая скорость, перехватить фактически такую ракету невозможно. Пока сегодня такого противодействия нашим ракетам не существует", - сказал Чемезов в ходе марафона "Новое знание".

Фото: Минобороны России
МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" проводят учения в Средиземном море

Несколько дней назад на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" Минобороны РФ заключило новый контракт на производство и поставку в Вооруженные силы ракет для гиперзвукового комплекса.

Известно, что "Кинжал", способный разгоняться до 10 "Махов" и неуязвимый для любых существующих средств ПВО, уже несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Точнее, с 2018 года его несут высотные перехватчики МиГ-31К, оснащенные уникальными гиперзвуковыми ракетами. Сообщалось о планах до 2024 года оснастить этими комплексами авиаполк в Красноярском крае. А в декабре 2019-го начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия расширяет географию применения гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" и уже испытала его в Арктике.

"Кинжал" обеспечивает нанесение ударов по целям на дальности более 2000 км, без захода в зону ПВО противника. Высокоскоростной самолет-носитель позволяет за считанные минуты доставить ракету в район сброса. Маршевый двигатель ракеты в течение секунд разгоняет постоянно маневрирующий боезаряд до гиперзвуковой скорости. Использование на конечном участке полета всепогодной головки самонаведения гарантирует точность и избирательность поражения целей в как в светлое, так и темное время суток.

Власть Безопасность Армия Русское оружие Вооружение России Компании Госкорпорации Ростех Правительство Минобороны Форум "Армия-2021"

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