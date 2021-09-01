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01.09.2021 10:03
Рубрика: Легковые авто

Ford задобрил ждущих своего Bronco покупателей гамаком

Текст: Константин Руссов
Фото: www.facebook.com/racewayford/ Фото: www.facebook.com/racewayford/
Фото: www.facebook.com/racewayford/

История серийного становления внедорожника Ford Bronco не была простой: премьера в разгар коронакризиса, нехватка электронных компонентов, последовавшая за этим, вопросы к качеству съёмной крыши - всё это отразилось на сроках поставки автомобилей клиентам. И, чтобы скрасить их ожидание, Ford решила отправить подарки.

Фото: www.rmsothebys.com
Бутылку томатного сока от Ford, которой 83 года, выставили на продажу

Подарок весьма своеобразный - гамак из полотнища размером 2.7 на 1.5 метра, который выдерживает до 180 кг. В компании объяснили свой жест и оригинальность тем, что покупатели Bronco - неуёмные любители активного отдыха и вылазок на природу, поэтому гамак им точно пригодится, "чтобы обустроить собственное "гнёздышко".

Гамак поставляется в картонной коробке с логотипом и девизом модели "Рождён диким" и упакован в мешок с принтами. В комплекте - брошюра, на обложке которой написано "Hang in There", что в переводе с английского означает "Держись там".

Некоторые счастливые обладатели подарка от Ford, заказавшие Bronco и ожидающие поставки авто, решили подзаработать на халяве и выставили гамаки на продажу на eBay по цене от 50 до 300 долларов.

Премьера нового Ford Bronco состоялась летом 2020 года. Вместе с рамным внедорожником дебютировал кроссовер с несущим кузовом.

В настоящее время онлайн-бронирование Ford Bronco приостановлено. Об этом со ссылкой на информационное письмо дилерам от автопроизводителя пишет Detroit Free Press. Решение было принято из-за большого количества принятых заявок на модель, в будущем предзаказы через интернет будут сняты с паузы, а пока Ford рекомендует оформлять договор на покупку непосредственно через дилера.

#Ford