Режиссер Радик Кудояров закончил работу над фильмом "Аттракцион"

Новости

Эксперт рассказал, во сколько россиянам обошлись цветы на 1 сентября 09:18
Кличко полетит в Германию агитировать за кандидата от партии Меркель 09:18
Безаварийность позволила Роскосмосу сэкономить 450 миллионов рублей 08:56
МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды 08:50
Космонавты с борта МКС поздравили учеников и учителей с Днем знаний 08:40
Исследование показало, что в профсоюзах состоит лишь четверть работников 08:35
Поезда останавливаются на станции метро "Каширская" при следовании в центр 08:26
Нападающий "Барселоны" Гризманн вернулся в "Атлетико" 08:15
Легкоатлет Вдовин выиграл Паралимпиаду с мировым рекордом 07:57
"Газпром" планирует побить рекорд десятилетия по добыче газа 07:55
Россия - Хорватия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 07:55
Сенатор Пушков назвал визит Зеленского в США имиджевым провалом 07:47
В Москве этим летом не было природных пожаров 07:20
Военный вертолет упал в море у берегов Калифорнии 07:11
Трутнев: Финансовая модель единой Дальневосточной авиакомпании уже посчитана 07:00
Генпрокурор РФ открыл во Владивостоке филиал Университета прокуратуры 07:00
Трутнев призвал привести дальневосточные города в порядок 06:33
На благоустройство дворов в ДФО выделят 7 миллиардов рублей 06:25
Афганский посол рассказал о бегстве экс-президента страны Ашрафа Гани 05:37
Эксперты рассказали о росте числа ИП, работающих в сфере образования 05:00
Врачи: После вакцинации от COVID-19 прививка от гриппа не нужна 04:56
На Сахалине четыре человека пропали в лесу 04:42
Байден объявил о завершении эпохи военного переустройства других стран 04:12
США забыли в Афганистане спасшего Байдена переводчика 03:50
Власти Кипра сообщили о нефтяном пятне в Средиземном море 03:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какое меню приготовили для школьников в новом учебном году
Какое меню приготовили для школьников в новом учебном году
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
01.09.2021 08:05
Рубрика: Культура

Режиссер Радик Кудояров закончил работу над фильмом "Аттракцион"

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 199(8550)
До каких темных глубин может дойти человек, чувствующий безграничную власть и полную безнаказанность? Ответ на вопрос, который веками будоражит философов, писателей, педагогов, да и обычных думающих людей, предложил в своем новом короткометражном игровом фильме "Аттракцион" режиссер Радик Кудояров.
На съемочной площадке была воссоздана атмосфера, в которой происходил "аттракцион". Фото: Из личного архива Радика Кудоярова На съемочной площадке была воссоздана атмосфера, в которой происходил "аттракцион". Фото: Из личного архива Радика Кудоярова
На съемочной площадке была воссоздана атмосфера, в которой происходил "аттракцион". Фото: Из личного архива Радика Кудоярова

"Аттракцион" на краю пропасти

Как и предыдущая короткометражка "Подарок", он снят по сценарию, написанному для "полного метра". Это часть большой истории, действие которой связано с событиями, происходившими в одной из европейских стран во время Второй мировой войны. "Полный метр", - картина не о правосудии, а о неизбежном возмездии, когда оно оправдано. Это о справедливости, о которой не принято говорить. Но мало кто против нее возражает.

Фото: Вольга
Сегодня открывается Венецианский фестиваль

Выдумывать ситуацию, ярко иллюстрирующую разгул фантазии того, в чьих руках оказались жизни других людей, режиссер, он же автор сценария, не стал. В основу сюжета лег реальный факт - изощренный способ уничтожения заключенных в концлагере Маутхаузен. Их сбрасывали с так называемой "скалы парашютистов" в каменоломне. Первыми, кто погиб там в 1940 году, были британские диверсанты-парашютисты и их подопечные из числа голландских добровольцев. Они были захвачены на территории оккупированной Голландии и стали первыми жертвами кровавого "аттракциона".

- Обычно слово "аттракцион" ассоциируется с веселым действием, но в данном случае это было "шоу" для охранников лагеря и их начальника. Так они "развлекались" на протяжении пяти лет до самого освобождения лагеря в 1945 году, - рассказал Радик Кудояров.

Главный персонаж - суперзлодей - уже появлялся в "Подарке". Это тот самый любящий отец, который подарил своему сыну на 10-летие винтовку и повел его учить стрелять по живым мишеням. Такие у него были методы воспитания.

- Сегодня мы наблюдаем всплеск жестокости, при этом люди психологически защищаются, "зарывают голову в песок", полагая, что их это не касается и не коснется. Но спрятаться негде. Нерешенная проблема обязательно догонит. История, которую я рассказываю, адресована как раз таким людям, - подчеркивает свою позицию автор фильма. - Проходят века, но борьба добра со злом всегда остается борьбой добра со злом. Для меня война - это период, когда условности просто растворяются, маски сбрасываются. И любой человек - пленник или его охранник - стремятся выжить. Есть жизнь и смерть в чистом виде. И все попытки что-то объяснить, оправдать или оправдаться, мол, я выполнял приказ, эфемерны. Вот что важно, вот в чем хочется разобраться и поделиться с другими. В этом смысле кинематограф - хороший инструмент для создания реальности. Все понятно без перевода, хотя титры на русском есть, а сам фильм снят на немецком языке.

Один из ключевых и острых моментов фильма. Фото: Из личного архива Радика Кудоярова

Следом за "Подарком"

"Аттракцион", как и "Подарок", скорее всего, ждет фестивальная судьба. "Подарок", снятый в 2020 году, к слову, попал в финал уже 23-го по счету фестиваля, на этот раз в США. Фильм отмечен призами за лучшую актерскую работу (Мальта), второй лучший фильм, лучшая операторская работа (Португалия), лучшая операторская работа (Московский фестиваль короткометражных фильмов).

Фото: Предоставлено Mirfilm
Фильм "Атлантида" вошел в программу 78-го Венецианского кинофестиваля

Радик Кудояров признается, что отправлял фильм на фестивали из прагматичных соображений.

- Я в принципе равнодушен к фестивалям. Если мои документальные картины и попадали куда-то, этим занимались представители телеканалов, на которых их демонстрировали. Когда я решил обратиться к игровому кино, мне стало интересно, как отреагирует профессиональное сообщество? Настолько ли моя история универсальна для международной дистрибуции, как мне кажется? И 23 финала укрепили во мнении, что я на правильном пути, - говорит режиссер. - Очень важен фон, где в разных плоскостях развивается внутренний и внешний конфликты, за развитием которых наблюдает зритель, пытаясь разглядеть самого себя или то, что его волнует, удивляет, или в чем он хочет разобраться.

Про Радика Кудоярова говорят: "глубоко копает". Интерес к этому "глубокому копанию" обусловлен не только его образованием - он историк. Стимул к поиску истины появился еще в подростковом возрасте после прочтения книги Вениамина Каверина "Два капитана".

В поисках справедливости

- Мои документальные истории о дипломате Хакимове, генерале Шаймуратове, танцовщике Нурееве - это то, чему я научился у Каверина. Главный урок, который он мне преподал: справедливость существует. Я впитывал эволюцию мальчишки Саньки Григорьева, который пошел против могущественного Николая Антоновича и восстановил справедливость, - признался автор.

Как сюжет и героев "Двух капитанов" можно перенести в любую другую страну и эпоху, так "Подарок" и "Аттракцион" отражают то, что может произойти в любое время и любом месте.

Сохранить ясность ума и не оказаться в плену иллюзий, которые появляются по наивности или создаются кем-то с целью манипуляции, можно, если присутствует критическое мышление. Оно развивается, когда в душу закладываются семена доброго сомнения.

Фото: Сергей Насонов
Кинофестивали "Зеркало" и "Окно в Европу" открылись в День российского кино

- Для меня в этом смысле самая точная наука - история. Знаю, что со мной многие поспорят. Но каждую долю секунды происходят события. Они такие, какие есть. Вот мы с вами беседуем - и этот диалог уже объект истории. Другое дело, как его интерпретировать. Интерпретация имеет одну цель - извлечь выгоду для себя или группы людей. Ничто нельзя принимать просто на веру. Простота хуже воровства, не так ли? И фразы в статусе крылатых совсем не аксиома. И авторитет - всегда идеализация. Важно понять: говорил человек именно это или его слова интерпретировали, например, из желания сделать его более значительным, - говорит Радик Кудояров. - То, что принимается за аксиому, должно подвергаться критическому осмыслению. Совсем другое дело, когда вы находите подтверждение - очевидца или исходный документ. Тогда все, что основано на документальных свидетельствах, приобретает совсем другую ценность. Мы живем в мире, невероятно насыщенном информацией и ее производными. Трудно удержать все в голове. Многие яркие бесценные страницы истории просто пролетают мимо. А жаль. И в этом смысле кинематограф может предотвратить утрату, когда зритель, придя в зал и, не зная ничего о главном герое, просидит весь сеанс и уйдет, вдохновленный его именем и историей. Как это сделать - задача того, кто это кино снимает. Тут важны намерение, интерес и собственное задание. И тогда, по мере продвижения по выбранному пути, незримые покровы слетают, и ты обладаешь тем, что нельзя увидеть или потрогать - только почувствовать. И это самое главное в постижении.

За кадром

Фильм создавался в условиях пандемии, и это вызывало трудности, особенно при подготовке к съемкам. Поначалу у некоторых актеров было скептическое отношение к работе: мол, короткий метр, проходной вариант, сколько их уже было. В полной мере они осознали, в реализации какой идеи будут участвовать, только накануне ночью, когда им показали "Подарок", которого нет в открытом доступе. И их снисходительность улетучилась. Они говорили, что история их потрясла, у них появилось желание участвовать в этой картине, и делать это с отдачей. Что и подтвердил экран по окончании монтажа. Конечно, базовый элемент хорошей картины - сценарий, когда и актерам есть что играть, а если они еще и талантливы, то через вдохновение этот талант удваивается.

Кстати

Чтобы человек начал творить зло, нужно совсем немного - убедить, что он "супермен" в плохом смысле этого слова и развязать ему руки. Таков и суперзлодей в короткометражках Радика Кудоярова. У него, конечно, есть прототип, но в целом образ собирательный. Исполнитель главной роли белорусский, а с недавних пор и российский, актер Павел Харланчук-Южаков справляется со своей непростой задачей блестяще. Он очень убедителен и, что самое страшное, притягателен. Приятная улыбка, хорошие манеры - помилуйте, разве такими бывают злодеи?

Съемочная группа после окончания съемок. Фото: Из личного архива Радика Кудоярова

Справка "РГ"

В фильме снимались Павел Харланчук-Южаков, Олег Вебер, Андрей Голубев, Святослав Астрамович. Съемки проходили в феврале 2021 года. Продолжительность картины - 15 минут.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Пушков: Байден провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США
В РФ запретили госзакупки некоторых видов импортной техники
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью
Байден не будет проводить пресс-конференцию с Зеленским
Обозреватель "РГ" Валерий Кичин - о фильмах, которые пытались прогнозировать будущее
Что общего у Московского Кремля и машины времени