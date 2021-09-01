Режиссер Радик Кудояров закончил работу над фильмом "Аттракцион"

До каких темных глубин может дойти человек, чувствующий безграничную власть и полную безнаказанность? Ответ на вопрос, который веками будоражит философов, писателей, педагогов, да и обычных думающих людей, предложил в своем новом короткометражном игровом фильме "Аттракцион" режиссер Радик Кудояров.

"Аттракцион" на краю пропасти

Как и предыдущая короткометражка "Подарок", он снят по сценарию, написанному для "полного метра". Это часть большой истории, действие которой связано с событиями, происходившими в одной из европейских стран во время Второй мировой войны. "Полный метр", - картина не о правосудии, а о неизбежном возмездии, когда оно оправдано. Это о справедливости, о которой не принято говорить. Но мало кто против нее возражает.

Выдумывать ситуацию, ярко иллюстрирующую разгул фантазии того, в чьих руках оказались жизни других людей, режиссер, он же автор сценария, не стал. В основу сюжета лег реальный факт - изощренный способ уничтожения заключенных в концлагере Маутхаузен. Их сбрасывали с так называемой "скалы парашютистов" в каменоломне. Первыми, кто погиб там в 1940 году, были британские диверсанты-парашютисты и их подопечные из числа голландских добровольцев. Они были захвачены на территории оккупированной Голландии и стали первыми жертвами кровавого "аттракциона".

- Обычно слово "аттракцион" ассоциируется с веселым действием, но в данном случае это было "шоу" для охранников лагеря и их начальника. Так они "развлекались" на протяжении пяти лет до самого освобождения лагеря в 1945 году, - рассказал Радик Кудояров.

Главный персонаж - суперзлодей - уже появлялся в "Подарке". Это тот самый любящий отец, который подарил своему сыну на 10-летие винтовку и повел его учить стрелять по живым мишеням. Такие у него были методы воспитания.

- Сегодня мы наблюдаем всплеск жестокости, при этом люди психологически защищаются, "зарывают голову в песок", полагая, что их это не касается и не коснется. Но спрятаться негде. Нерешенная проблема обязательно догонит. История, которую я рассказываю, адресована как раз таким людям, - подчеркивает свою позицию автор фильма. - Проходят века, но борьба добра со злом всегда остается борьбой добра со злом. Для меня война - это период, когда условности просто растворяются, маски сбрасываются. И любой человек - пленник или его охранник - стремятся выжить. Есть жизнь и смерть в чистом виде. И все попытки что-то объяснить, оправдать или оправдаться, мол, я выполнял приказ, эфемерны. Вот что важно, вот в чем хочется разобраться и поделиться с другими. В этом смысле кинематограф - хороший инструмент для создания реальности. Все понятно без перевода, хотя титры на русском есть, а сам фильм снят на немецком языке.

Один из ключевых и острых моментов фильма. Фото: Из личного архива Радика Кудоярова

Следом за "Подарком"

"Аттракцион", как и "Подарок", скорее всего, ждет фестивальная судьба. "Подарок", снятый в 2020 году, к слову, попал в финал уже 23-го по счету фестиваля, на этот раз в США. Фильм отмечен призами за лучшую актерскую работу (Мальта), второй лучший фильм, лучшая операторская работа (Португалия), лучшая операторская работа (Московский фестиваль короткометражных фильмов).

Радик Кудояров признается, что отправлял фильм на фестивали из прагматичных соображений.

- Я в принципе равнодушен к фестивалям. Если мои документальные картины и попадали куда-то, этим занимались представители телеканалов, на которых их демонстрировали. Когда я решил обратиться к игровому кино, мне стало интересно, как отреагирует профессиональное сообщество? Настолько ли моя история универсальна для международной дистрибуции, как мне кажется? И 23 финала укрепили во мнении, что я на правильном пути, - говорит режиссер. - Очень важен фон, где в разных плоскостях развивается внутренний и внешний конфликты, за развитием которых наблюдает зритель, пытаясь разглядеть самого себя или то, что его волнует, удивляет, или в чем он хочет разобраться.

Про Радика Кудоярова говорят: "глубоко копает". Интерес к этому "глубокому копанию" обусловлен не только его образованием - он историк. Стимул к поиску истины появился еще в подростковом возрасте после прочтения книги Вениамина Каверина "Два капитана".

В поисках справедливости

- Мои документальные истории о дипломате Хакимове, генерале Шаймуратове, танцовщике Нурееве - это то, чему я научился у Каверина. Главный урок, который он мне преподал: справедливость существует. Я впитывал эволюцию мальчишки Саньки Григорьева, который пошел против могущественного Николая Антоновича и восстановил справедливость, - признался автор.

Как сюжет и героев "Двух капитанов" можно перенести в любую другую страну и эпоху, так "Подарок" и "Аттракцион" отражают то, что может произойти в любое время и любом месте.

Сохранить ясность ума и не оказаться в плену иллюзий, которые появляются по наивности или создаются кем-то с целью манипуляции, можно, если присутствует критическое мышление. Оно развивается, когда в душу закладываются семена доброго сомнения.

- Для меня в этом смысле самая точная наука - история. Знаю, что со мной многие поспорят. Но каждую долю секунды происходят события. Они такие, какие есть. Вот мы с вами беседуем - и этот диалог уже объект истории. Другое дело, как его интерпретировать. Интерпретация имеет одну цель - извлечь выгоду для себя или группы людей. Ничто нельзя принимать просто на веру. Простота хуже воровства, не так ли? И фразы в статусе крылатых совсем не аксиома. И авторитет - всегда идеализация. Важно понять: говорил человек именно это или его слова интерпретировали, например, из желания сделать его более значительным, - говорит Радик Кудояров. - То, что принимается за аксиому, должно подвергаться критическому осмыслению. Совсем другое дело, когда вы находите подтверждение - очевидца или исходный документ. Тогда все, что основано на документальных свидетельствах, приобретает совсем другую ценность. Мы живем в мире, невероятно насыщенном информацией и ее производными. Трудно удержать все в голове. Многие яркие бесценные страницы истории просто пролетают мимо. А жаль. И в этом смысле кинематограф может предотвратить утрату, когда зритель, придя в зал и, не зная ничего о главном герое, просидит весь сеанс и уйдет, вдохновленный его именем и историей. Как это сделать - задача того, кто это кино снимает. Тут важны намерение, интерес и собственное задание. И тогда, по мере продвижения по выбранному пути, незримые покровы слетают, и ты обладаешь тем, что нельзя увидеть или потрогать - только почувствовать. И это самое главное в постижении.

За кадром

Фильм создавался в условиях пандемии, и это вызывало трудности, особенно при подготовке к съемкам. Поначалу у некоторых актеров было скептическое отношение к работе: мол, короткий метр, проходной вариант, сколько их уже было. В полной мере они осознали, в реализации какой идеи будут участвовать, только накануне ночью, когда им показали "Подарок", которого нет в открытом доступе. И их снисходительность улетучилась. Они говорили, что история их потрясла, у них появилось желание участвовать в этой картине, и делать это с отдачей. Что и подтвердил экран по окончании монтажа. Конечно, базовый элемент хорошей картины - сценарий, когда и актерам есть что играть, а если они еще и талантливы, то через вдохновение этот талант удваивается.

Кстати

Чтобы человек начал творить зло, нужно совсем немного - убедить, что он "супермен" в плохом смысле этого слова и развязать ему руки. Таков и суперзлодей в короткометражках Радика Кудоярова. У него, конечно, есть прототип, но в целом образ собирательный. Исполнитель главной роли белорусский, а с недавних пор и российский, актер Павел Харланчук-Южаков справляется со своей непростой задачей блестяще. Он очень убедителен и, что самое страшное, притягателен. Приятная улыбка, хорошие манеры - помилуйте, разве такими бывают злодеи?

Съемочная группа после окончания съемок. Фото: Из личного архива Радика Кудоярова

Справка "РГ"

В фильме снимались Павел Харланчук-Южаков, Олег Вебер, Андрей Голубев, Святослав Астрамович. Съемки проходили в феврале 2021 года. Продолжительность картины - 15 минут.