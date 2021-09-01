В Крыму рекультивируют 11 отработанных мусорных полигонов

После завершения рекультивации Сакского полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) и самого большого в Крыму каменского полигона близятся к окончанию работы еще на двух крупных городских свалках. До конца года будет рекультивирован полигон в Белогорске, а в первом квартале 2022 года - судакская городская свалка.

Гора мусора у Белогорска выросла всего за семь лет. Отходы на полигоне перестали принимать в 2018 году, но к тому времени уже успели накопить около 930 тысяч кубометров. С первоначально отведенных для складирования ТКО трех гектаров полигон разросся более чем вдвое, поглотив прилегающие земли фермеров. Подрядчикам пришлось хорошо постараться, чтобы освободить от гниющих навалов четыре гектара сельхозугодий и вернуть их законным хозяевам.

Сейчас это холм правильной формы высотой около 30 метров. Территорию покрыли слоем песка, по периметру вырыли траншею для приема сточных вод. Сегодня специалисты обустраивают систему лотков для стекающей с отработанного полигона воды. На склонах холма, в местах, где будут выходы свалочного газа, установлены маяки. В ближайшие дни начнется бурение скважин и установка колонн, которые начнут принимать образующийся в процессе гниения газ. Затем отработанный полигон покроют гидроматами и засыпят слоем плодородной земли толщиной не менее 35 сантиметров. Такова стандартная процедура рекультивации.

- Гарантия на все используемые нами материалы составляет 50 лет. А на нижний слой она вообще бессрочная, - рассказал исполнительный директор компании-подрядчика "Экострой" Константин Остапенко. - У нашей компании накоплен уже достаточно большой опыт подобных работ, этот объект для нас седьмой, никаких сложностей не возникло. В Архангельской области, где мы выполняли рекультивацию, на месте бывшей свалки уже разбит сад. Думаю, и здесь будущей весной на холме зазеленеет трава.

В Белогорске рекультивация началась в конце марта нынешнего года, но в июне из-за проливных дождей пришлось взять паузу на три недели. Тем не менее это не помешало подрядчикам с опережением графика на два месяца провести основную часть работы - 73 процента. До конца года вся техническая часть проекта будет завершена.

- Мы чрезвычайно рады, что наконец решилась наша давняя проблема и городская свалка ликвидирована, - сказал глава администрации Белогорска Игорь Ипатко. - Свалка не только отравляла жизнь жителям города, но и никак не способствовала привлечению туристов в наш регион.

В Судаке рекультивация отработанного городского полигона твердых коммунальных отходов началась только в конце мая нынешнего года. Сюда свозили мусор с близлежащих курортов на протяжении 60 лет. Накопилось более 410 тысяч кубометров ТКО. Объект значительно сложнее, чем в Белогорске, поскольку расположен на крутом склоне горы. Однако и здесь подрядчик - московская компания "Континент" - работает со значительным опережением графика. За три месяца сделано 40 процентов. Тело свалки уже покрыто слоем песка, строители готовятся устанавливать систему приема свалочного газа. Окончание работ запланировано на 2024 год, однако подрядная организация рассчитывает сдать объект уже в первом квартале будущего года.

Стоимость рекультивации двух полигонов в Белогорске и Судаке оценивается в 1 миллиард рублей. Работы осуществляются в рамках регионального проекта "Чистая страна", являющегося составной частью национального проекта "Экология". Сейчас полностью завершена рекультивация двух полигонов - в Симферополе и Саках. С учетом опережающего темпа работ в Белогорске и Судаке, до конца нынешнего года можно будет приступить к рекультивации свалки в Феодосии. Также в планах правительства на ближайшее время рекультивация полигонов ТКО в Керчи, Старом Крыму, Алуште, Бахчисарае, в поселке Мирный под Евпаторией, Коктебеле, поселке Азовское под Джанкоем и в Щелкино. В июле нынешнего года компания "Тургеневский карьер" объявила конкурс на строительство комплекса обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО. Объект оценен почти в 233 миллиона рублей. .

Справка "РГ"

В 2014 году на момент перехода Крыма в состав Российской Федерации на полуострове было 30 полигонов ТКО, условия эксплуатации которых не соответствовали требованиям федерального законодательства. По разным оценкам к тому моменту на свалках скопилось от 55 до 80 миллионов кубометров гниющих отходов. Ежегодно этот объем увеличивается на 1,3 миллиона кубометров. Сегодня на полуострове 95 процентов отходов захоранивают без извлечения полезных фракций.

Прямая речь

Андрей Рюмшин, заместитель председателя Совета министров Крыма - министр сельского хозяйства РК:

- В процессе рекультивации полигонов образуется свалочный газ, его использование - интересное направление для аграриев. Почему бы фермерам, чьи земли расположены вблизи этих полигонов, не использовать газ для отопления теплиц? Так давно делают во многих странах мира. У нас, к сожалению, пока мало опыта в этом, мы не знаем, какой объем газа и на протяжении какого времени можно таким образом получать. Но если научные организации помогут нам методическими рекомендациями, я думаю, экологические энергоэффективные теплицы появятся и в Крыму.

Юлия Бобарева, заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма:

- Согласно национальному проекту "Экология" к 2024 году у нас должно захораниваться не более 30 процентов отходов. 70 процентов, полезные фракции - стекло, бумага, металл, пластмасса - должны извлекаться и перерабатываться. К этому времени в Крыму планируется создать два новых полигона ТБО, которые снизят нагрузку на действующий Тургеневский полигон.