Xiaomi завершила регистрацию компании для выпуска электрокаров

Китайский производитель смартфонов, компьютерной и бытовой техники - Xiaomi - официально заявил о завершении процедуры регистрации компании для выпуска автомобилей с электрической силовой установкой. Она получила название Xiaomi EV Inc.

Уставной капитал Xiaomi EV Inc составляет 1.55 млрд долларов, а возглавил компанию основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь, который рассказал, что в штат нанято около 300 сотрудников, поиск талантов продолжается. Также он сообщил, что Xiaomi EV Inc - его последний крупный предпринимательский проект.

Недавно стало известно, что Xiaomi приобрела компанию Deepmotion - стартап, развивающий тему автономного вождения. Также ведутся переговоры о приобретении доли Evergrande Group, которая выпускает электрокары NEVS на базе Saab 9-3.

В течение десяти лет Xiaomi планирует инвестировать 10 млрд долларов в электрокары.

Напомним, что в будущем компания Apple может также начать выпуск автомобилей.