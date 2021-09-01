Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.09.2021 18:03
Рубрика: Легковые авто

Xiaomi завершила регистрацию компании для выпуска электрокаров

Текст: Константин Руссов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайский производитель смартфонов, компьютерной и бытовой техники - Xiaomi - официально заявил о завершении процедуры регистрации компании для выпуска автомобилей с электрической силовой установкой. Она получила название Xiaomi EV Inc.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Россияне все чаще покупают электромобили с пробегом

Уставной капитал Xiaomi EV Inc составляет 1.55 млрд долларов, а возглавил компанию основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь, который рассказал, что в штат нанято около 300 сотрудников, поиск талантов продолжается. Также он сообщил, что Xiaomi EV Inc - его последний крупный предпринимательский проект.

Недавно стало известно, что Xiaomi приобрела компанию Deepmotion - стартап, развивающий тему автономного вождения. Также ведутся переговоры о приобретении доли Evergrande Group, которая выпускает электрокары NEVS на базе Saab 9-3.

В течение десяти лет Xiaomi планирует инвестировать 10 млрд долларов в электрокары.

Напомним, что в будущем компания Apple может также начать выпуск автомобилей.