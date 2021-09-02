Hyundai Ioniq 5, который приедет в Россию, стал роботакси без водителя

Hyundai совместно с компанией Motional, занимающейся разработкой беспилотных технологий, представили роботакси на базе Ioniq 5. Это не просто концепт: автомобиль выйдет на службу через несколько лет.

Hyundai Ioniq 5 имеет четвёртый уровень автономности - это означает, что автомобиль может передвигаться полностью самостоятельно, без стороннего контроля. Роботакси оснащено большим количеством датчиков - более 30 радаров, лидаров и камер, которые в раз позволяют идентифицировать автомобиль без человека.

Отмечается, что роботакси изначально разрабатывалось как беспилотник, в который был вложен колоссальный опыт и наработки компании Motional, собранные в течение десятилетий: тысячи пассажироперевозок в сети Lyft в Лас-Вегасе, где существует самый большой парк беспилотных такси в мире.

Тем не менее, каждое роботакси находится под контролем, и оператор при возникновении нештатной ситуации может подключиться к управлению и направить машину по новому маршруту.

Motional начнёт эксплуатацию роботакси на базе Ioniq 5 в 2023 году.

Мировая премьера Hyundai Ioniq 5 состоялась в феврале текущего года. В основе автомобиля - модульная архитектура E-GMP. Модель может оснащаться одним электромотором или двумя (по одному на ось), в самой производительной версии отдача составляет 306 л.с. Максимальный запас хода - 480 км.

В Европе цена на Ioniq 5 составляет 41 900 евро (3.62 млн рублей). В России модель тоже появится: ожидалось, что это случится в этом году, но запуск был перенесен на 2022 год.

Фото: Пресс-служба Hyundai.