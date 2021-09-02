Минтруд: Единовременные выплаты получат 43 миллиона российских пенсионеров

Перечисление единовременной выплаты к пенсии стартовало во всех регионах России. Об этом сообщает Минтруд.

Сегодня дополнительные деньги придут пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карты или счета, открытые в кредитных организациях. Как уточнили в Минтруде, традиционно раньше всех получать выплаты начали жители Дальнего Востока. Выплаты производятся автоматически, никаких заявлений людям писать не требуется.

"На 11.00 утра сегодняшнего дня по московскому времени в Сбербанке более 60% социальных выплат для пенсионеров от государства уже было зачислено на счета клиентов. Остальные выплаты будут зачислены сегодня до 17.00. Клиенты активно приходят в офис банка, где им помогают наши сотрудники. Все системы работают в штатном режиме, клиенты в обычном режиме беспроблемно получают выплаты", - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Граждане, которые получают пенсию на дому, например, через "Почту России", получат единовременную выплату вместе с очередной пенсией.

Напомним, что в соответствии с указом президента единовременная выплата будет произведена всем гражданам, проживающим на территории Российской Федерации и являющимися получателями пенсий. Правительство РФ оперативно довело необходимые средства для обеспечения этой выплаты. Всего через Пенсионный фонд единовременные выплаты получат 43 млн пенсионеров.

"Выплата единовременной помощи в один день - это уже сложившаяся, отработанная практика. Важно, что единовременная социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на предоставление других мер поддержки", - подчеркнула ранее вице-премьер Татьяна Голикова.