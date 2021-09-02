Роскосмос планирует развертывание новой орбитальной станции через 5-6 лет

Развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать через пять-шесть лет. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время марафона "Новое знание".

По его словам, в качестве базового модуля нашей новой орбитальной станции будет выступать Научно-энергетический модуль (НЭМ). "Это уже совершенно новое поколение орбитальных модулей. У новой станции будет открытая архитектура, и подобные модули в случае выхода ресурса будут заменять друг друга", - заявил глава Роскосмоса.

Как ранее стало известно, решение о включении в состав новой российской орбитальной станции модулей МКС специалисты представят по результатам эскизного проекта, разработка которого начнется в нынешнем году. Напомним: 31 июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета по вопросу дальнейшей эксплуатации МКС и результатах системного проектирования Российской орбитальной служебной станции. Совет Главных конструкторов, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите.

В свою очередь, об этапах создания новой российской станции на научной сессии Общего собрания РАН сообщил член-корреспондент РАН, дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Соловьев. Так, планируется два этапа. На первом - с 2025 по 2030 год - намечается запустить помимо научно-энергетического модуля еще узловой, базовый и шлюзовой модули. А на втором - с 2030 по 2035 год - к ним добавятся целевой и целевой производственный, а также платформа для обслуживания космических аппаратов. Все, как говорят специалисты, будет зависеть от поставленных к тому времени задач.

Что будет принципиально отличать новую станцию от МКС? Ее "наклон", то есть насколько орбита станции удалена от экватора. У МКС угол наклонения меньше 52 градусов, из-за чего космонавты могут видеть лишь двадцать процентов территории России. У будущей национальной станции "наклон" дойдет до 97-98 градусов. То есть она будет находиться на уникальной солнечно-синхронной орбите, где солнечные батареи всегда освещены. Где полный обзор, причем во всех спектрах - от обычного оптического до инфракрасного и радиолокационного. Где мы будем видеть все свои территории, включая арктическую зону.

Нам нужна станция, говорят специалисты, которая будет иметь возможность проводить эксперименты не только внутри. У которой именно внешний борт станет платформой для наблюдения нашей планеты. А направленная "вверх" аппаратура будет мониторить космическое пространство. На борту можно развернуть управление облаком малых спутников. Это совершенно новая работа. Как и система обслуживания на так называемой внешней платформе-"подвеске".

Как подчеркивают специалисты, создаваемая с использованием новых технологий РОСС должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе.