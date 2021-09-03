Кристофер Эбботт сыграет в новом фильме Йоргоса Лантимоса

Американский актер Кристофер Эббот ("Вокс Люкс", "Уловка-22", "Оно приходит ночью") присоединится к актерскому составу нового фильма греческого режиссера Йоргоса Лантимоса ("Лобстер", "Убийство священного оленя", "Фаворитка"), по роману "Бедные-несчастные" (Poor Things) эксцентричного шотландского писателя и художника Аласдера Грэя (1934 - 2019). Об этом сообщает портал Deadline.

Фильм, чей выход на экраны предварительно запланирован на 2022 год уже может похвастать поистине звездной командой - уже известно, что в нем сыграют Уиллем Дефо, Эмма Стоун, Марк Руффало, Джеррод Кармайкл и Рами Юссеф.

Сюжет романа, опубликованного в 1992 году, наследует "Франкенштейну" Мэри Шелли. В центре викторианского повествования - ученый, одержимый поиском идеальной спутницы жизни. В своем стремлении получить желаемое он заходит достаточно далеко - вставляет мозг ребенка в голову утопленницы Беллы Бакстер. Учёный, который хочет создать себе идеальную спутницу жизни, находит в реке тело утонувшей девушки по имени Белла Бакстер и заменяет ее мозг мозгом ребенка. Однако замысел не удается воплотить так, как это изначально планировалось.

Адаптацией литературного источника займется Тони МакНамара. Роман Грэя проведен на русский язык.