МИД: Механизмы СБ ООН игнорируются западными странами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь обратила внимание мирового сообщества на то, что без одобрения Совета Безопасности ООН Кристиан Шмидт не может считаться Высоким представителем по Боснии и Герцеговине (БиГ).

Его деятельность, согласно позиции Москвы, в этом качестве, тем более с использованием "чрезвычайного инструментария" (т.н. боннских полномочий) нелегитимна, чревата негативными последствиями для постконфликтного урегулирования в БиГ, способна подорвать всё достигнутое на этом направлении за четверть века, противоречит принципам Дейтонского соглашения и ставит под угрозу их реализацию.

"Неоднократно отмечали, что наши коллеги по Руководящему комитету Совета по выполнению Соглашения о мире в Боснии и Герцеговине ранее отвергли предлагавшийся Москвой и Пекином компромиссный вариант развязки, призванный обеспечить необходимую международно-правовую легитимность Высокого представителя по Боснии и Герцеговине, и пошли на беспрецедентное "назначение" германского кандидата Кристиана Шмидта в обход Совета Безопасности ООН и в отсутствие консенсуса на сей счет как внутри международного сообщества, так и среди самих боснийских сторон, - напомнила она. - К сожалению, Балканам не повезло с точки зрения того, насколько часто решения и механизмы Совета Безопасности ООН игнорируются западными странами".

Мария Захарова указала на то, что Российская Федерация как государство-гарант Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине и член Руководящего комитета "подтверждает неизменную поддержку основополагающих постулатов этого ключевого международно-правового документа для обеспечения мира и стабильности на Балканах - равноправия трёх государствообразующих народов Боснии и Герцеговины и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями, диалога, компромисса и консенсуса между ними". "Внешний протекторат над суверенной и независимой Боснией и Герцеговиной в виде института Высокого представителя давно себя изжил, - констатировала она. - Эта позиция появилась у нас не сегодня. Он превратился из механизма решения проблем в их источник. Судьбу страны должны определять исключительно её народы без вмешательства и поучений извне. Как и прежде, готовы к конструктивному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами в целях продвижения позитивной повестки для Боснии и Герцеговины на основе дейтонских принципов".