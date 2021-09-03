Стало известно, когда выйдет электрокар Apple

Apple планирует начать серийное производство собственного электромобиля в 2024 году. Об этом сообщает Digitimes.

По данным ресурса, компания ведёт переговоры по проекту нового электрокара с азиатскими автопроизводителями и поставщиками. Но руководство Apple беспокоится о том, как удастся наладить массовый выпуск модели в условиях мирового дефицита полупроводников.

Кроме того, американская корпорация также к 2024 году разработает революционные аккумуляторные батареи. В настоящее время Apple ведёт переговоры с китайскими компаниями CATL и BYD о поставках тяговых батарей.

Напомним, американцы приняли в команду проекта Apple Car бывшего руководителя направления электромобилей BMW. Известно, что электрокар Apple будет оснащён полностью автономной системой управления.