В Москве простились с журналистом-международником Всеволодом Овчинниковым

Во время прощальной церемонии, на которую, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, собрались десятки людей, было сказано много теплых слов. Как вспоминали его коллеги, Всеволод Владимирович прожил удивительную жизнь, богатую на события. И в Китае, и в Британии, и в Японии он находился в переломные моменты истории. При этом он не был туристом в тех странах, где он работал, Овчинников старался изучить местную жизнь, погрузиться в нее: в Британии он был британцем, в Китае - китайцем, в Японии - японцем. Благодаря такому походу у него получались удивительные заметки, он писал о таки вещах, о которых другие просто не могли рассказать.
Всеволод Владимирович был настоящим патриотом. Он мало писал о России. Но в своих статьях и книгах он говорил о том, что важно, что интересно отечественному читателю, чтобы наша страна была одной из лучших, взяла лучшее у других. Его тексты с одинаковым нетерпением ждали и высокие руководители, и простые крестьяне.
Многие российские журналисты считают Овчинникова не только своим другом, но и учителем. Он учил бережно относиться к русскому слову. Это особенно важно для политических журналистов, которые часто говорят штампами. Поэтому Всеволод Владимирович советовал читать свои тексты вслух, чтобы избежать тех самых штампов. В разговорной речи образованный человек непроизвольно пытается заменить их другими словами, и поиск нового выражения углубляет мысль.
Он никогда не отказывал в помощи. По воспоминаниям коллег, он не мог пройти по коридору без того, чтобы кто-нибудь не обратился к нему за советом. В ответ он передавал не только свой опыт, но и свою душевность.
Профессионал своего дела, он никогда не писал о том, в чем не был уверен. Эта тотальная компетентность была и теперь уже навсегда останется его личным фирменным знаком. И за это его ценили как коллеги, так и читатели, причем даже на самом высоком уровне.
Свои соболезнования родным и близким знаменитого журналиста-международника выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, послы Японии и Китая в России Тоёхиса Кодзуки и Чжан Ханьхуэй.
"Его уход - невосполнимая утрата для близких, коллег, для всего профессионального сообщества. Но с нами останется богатое творческое наследие Всеволода Владимировича, останется светлая память о нем", - отметил Владимир Путин, который несколько лет назад присвоил Овчинникову - одному из первых - звание заслуженного журналиста России. "Будучи выдающимся писателем и публицистом, легендой международной журналистики, он открыл миллионам людей Восток и Запад", - добавил со своей стороны Мишустин. По его словам, оставленное им богатейшее литературное наследие - книги "Ветка сакуры", "Горячий пепел", "Корни дуба", "Вознесение в Шамбалу" будут еще долгие годы читать и перечитывать.
Как отметил Лавров, Овчинникова - представителя славной когорты политобозревателей, видного востоковеда, талантливого писателя - всегда высоко ценили в отечественном внешнеполитическом ведомстве. А высокопоставленные зарубежные дипломаты назвали Овчинникова большим другом их стран. "Он внес огромный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между Китаем и РФ, в углубление взаимопонимания и дружбы между нашими народами", - отметил Чжан Ханьхуэй. А Тоёхиса Кодзуки напомнил, что лишь благодаря книге и многочисленным статьям Всеволода Владимировича россияне смогли по-настоящему открыть для себя Японию. Его выдающиеся заслуги были отмечены одной из высших наград Японии - Орденом Восходящего солнца (Золотые лучи с розеткой).
Впрочем, он был далеко не единственной наградой, которой был удостоен Овчинников. В 2010 году Всеволод Владимирович получил орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени. Как участник Великой Отечественной войны имел медали "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". Также был удостоен двух государственных наград КНР за вклад в укрепление дружбы народов двух стран.
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