Роботы, мужчины в макияже и аборты: что думают в РФ о новых мировых тенденциях

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Техас ограничил права женщин на аборты
Этот вопрос традиционно является одним из самых острых для американской общественно-политической жизни на протяжении последних 50 лет - с момента принятия Верховным судом в 1973 году прецедентного решения, которое закрепило конституционное право американок на аборты по всей территории страны. Однако этому вердикту противоречит принятый в штате Техас и, по оценкам комментаторов, самый "репрессивный" в этом отношении закон, запрещающий проведение абортов после шести недель беременности.
Согласно этому документу, любой человек или организация, которые помогают женщине прервать беременность позже этого срока, являются нарушителями. За подачу исков против таких "преступников" власти обещают всем законопослушным гражданам штата награду минимум в 10 тысяч долларов. Именно такие "драконовские" положения техасского закона и отказался приостановить Верховный суд США, спровоцировав новый виток политической борьбы вокруг данного вопроса.
Если исходить из логики техасских законотворцев, ответчиками по искам о нарушении закона о запрете "поздних" абортов могут стать не только больницы и их доктора, но даже водители такси, которые довезли женщину до медучреждения и тем самым приняли косвенное соучастие в прерывании беременности. На фоне текущей правовой неопределенности техасские госпитали уже начали отказываться от подобного рода медицинских операций, сообщили СМИ.
Причем пример Техаса может стать заразительным. Так, штат Миссисипи в июле также обратился в Верховный суд США с требованием предоставить штатам самим определять свою политику в вопросе об абортах. По оценкам комментаторов, в случае успеха Техаса и Миссисипи в Верховном суде до половины американских штатов могут так или иначе ограничить права женщин на аборты.
В России уже много лет продолжается общественная дискуссия по поводу приемлемости абортов. В последние годы количество операций по прерыванию беременности серьезно уменьшилось: в 2010 году, по данным Росстата, в России было зарегистрировано 1186,1 тыс. абортов, а в 2019 году уже 621,7 тыс. (включая выкидыши). Россия вышла из числа стран - антилидеров по количеству абортов, и сейчас в сравнении с развитыми странами находится на средних позициях.
Тем не менее на государственном уровне и в обществе по-прежнему тема остается одной из самых острых. Хотя о полном запрете на право женщины свободно прерывать беременность речи не идет, тем не менее в течение последних лет было предпринято много шагов, в том числе и на законодательном уровне, чтобы число абортов сокращалось. Последовательную антиабортную позицию занимает РПЦ. "При активной поддержке руководства РПЦ была введена такая мера, как "неделя тишины", которая практикуется с 2011 года. Тогда же был принят Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", который, в частности, регламентировал порядок проведения абортов", - отмечают научные сотрудники Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Жанна Чернова и Лариса Шпаковская в опубликованной недавно статье "Антиабортная повестка в консервативном дискурсе современной России". Женщинам, которые приходят к врачу, чтобы сделать аборт, предлагается подождать от двух до семи дней. Врач с помощью УЗИ показывает плод, дает послушать его сердцебиение, с женщиной работает психолог. "Введение этой меры вызвало противоречивую реакцию со стороны общества. Феминистские организации выступали против использования такого воздействия на женщин, считая это способом принуждения к принятию решения о рождении ребенка. Тем не менее "неделя тишины" активно применяется в государственных медучреждениях", - отмечают эксперты.
В РПЦ много раз предлагали вывести этот вид оперативного вмешательства из системы ОМС, оставив возможность провести аборт исключительно на платной основе. "Проблема на самом деле тяжелая. Я мечтаю, чтобы было время, когда ни одна женщина не намеревалась и даже мысли не возникло, чтобы сделать аборт", - такую точку зрения высказывала детский омбудсмен Анна Кузнецова, подчеркивая, что необходимо создать службу доверия для женщин в кризисной ситуации, обеспечить их юридической и психологической помощью. "Важно, чтобы женщина не чувствовала, что она одна в кризисной ситуации. И чем больше таких возможностей найти помощь и поддержку, тем лучше", - считает Кузнецова. В Минздраве России и медицинском сообществе полный запрет абортов не поддерживают. В нашей стране был негативный опыт, когда в советское время такой запрет был на некоторое время введен, и в результате резко выросла материнская смертность из-за увеличения числа криминальных абортов.
Подготовила Ирина Невинная
Британского неонациста приговорили к чтению классики
Судья Тимоти Спенсер предупредил студента, что, пока тот должен прочитать книги и пьесы Джейн Остин, Томаса Харди, Чарльза Диккенса и Уильяма Шекспира, чтобы избежать тюрьмы. Каждые четыре месяца Бен Джон будет приходить в суд на экзамен по прочитанным книгам.
"Я буду следить за каждым твоим шагом, Бен Джон. Если ты меня подведешь, ты знаешь, что с тобой будет", - сказал ему судья. Такое "наказание" в мировой судебной практике вовсе не новость. Несколько лет назад прокурор в небольшом городке американского штата Вирджиния уговорила судью приговорить пятерых хулиганов, рисовавших расистские граффити и свастику, к чтению книг. Она составила список из 35 произведений, в которых главные герои страдают из-за своего цвета кожи, например "Убить пересмешника" Харпера Ли, и предложила подросткам выбрать по 12 из них и написать эссе о каждой. Кроме того, юным расистам пришлось посетить музей Холокоста. Эксперимент оказался успешным.
В 2010 году подростка, спровоцировавшего аварию, в которой погиб водитель другого автомобиля, приговорили к чтению любимых книг его жертвы. В изоляторе для несовершеннолетних он должен был читать в месяц по три книги из списка, составленного дочерью погибшего водителя. По информации издания The New Yorker, некоторые сторонники "альтернативного наказания" так верят в искупительную силу литературы, что полагают, что некоторым преступникам можно заменить тюрьму курсом чтения.
Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко полагает, что в российском праве было бы целесообразно рассмотреть вопрос о предоставлении суду аналогичных полномочий, чтобы тот мог возлагать на правонарушителей обязательства по чтению классической литературы с последующим приемов экзаменов. И это могло бы стать условием, при котором судом может быть назначено условное наказание.
"Хотя в части аналогичных изменений, возникнет ряд вопросов, например, какие образовательные организации будут задействованы в экзаминировании и возможно ли, например, использовать результаты таких испытаний в последующем, например , для поступления в образовательные учреждения и т.д.", - говорит она. В юридической среде давно обсуждается вопрос развития так называемого восстановительного правосудия, когда к подростам-нарушителям могли бы назначаться воспитательные меры. Например, починить забор, который сломал, ходить в аптеку для бабушки, у которой пытался украсть пенсию, и т.п. Заставить молодого человека читать хорошие книги тоже вписывается в эту концепцию. О поддержке идеи развития восстановительного правосудия не раз высказывался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
Роботы будут охранять общественный порядок в Сингапуре
Во время эксперимента, подчеркивают власти Сингапура, "Хавьер" станет "информировать, а не принуждать". Сможет ли он "принуждать" прекратить нарушать порядок после испытательного срока - неясно. Hобот размером с небольшой холодильник подъезжает к нарушителю и через динамик напоминает ему, что тот нарушает закон. Роботы "Хавьер" передвигаются со скоростью 5 км/ч и способны избегать препятствий, разворачиваясь почти на месте. Одной зарядки батарей хватает примерно на пять часов работы.
Маршрут движения робота выстраивается заранее контрольным центром. Там же находятся операторы, которым робот пересылает в режиме реального времени изображения с видеокамер и других датчиков. Главная цель запуска таких аппаратов, как заявили разработчики, - снять с полиции часть нагрузки по патрулированию улиц и профилактике правонарушений.
Сингапур уже использовал роботов для слежения за порядком. В мае 2020 года в части города-государства, где компактно живут иностранные рабочие, вышли два полицейских робота "Матар", они следили за соблюдением изоляции и социальной дистанции.
Юрий Жданов, руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант:
- Не каждый город подходит на роль первого умного города. Сингапур город-государство - всего 42 км в длину и 23 км в ширину. Им многие десятилетия управляет одна семья. Я много раз бывал в Сингапуре, лично был знаком с Ли Куан Ю, сейчас там управляет его сын. И им действительно удалось реализовать амбициозную программу, переносящую город и его жителей в цифровую эпоху. Высокоскоростной доступ к интернету здесь уже имеет каждый дом. Правительство превращает город в полигон для тестирования, в том числе таких разработок, как эти роботы. Сингапур всегда был передовым практически во всем, что касается инноваций, это и беспилотные автомобили, и автобусы.
Перспектива введения таких роботов в России пока преждевременна и иллюзорна. Власти Москвы в ближайшее время вложат еще 130 млн руб. на доработку системы распознавания лиц, которую используют полицейские. В будущем с помощью видеокамер и нейросетей смогут находить преступников, вычислять их маршруты передвижения и сообщников. Система также будет видеть людей, которые часто приходят на места совершения преступлений.
МВД России также активно развивает собственную цифровизацию, где через машинное обучение будут раскрываться серийные преступления, определяя почерк одного преступника в разных делах.
Сингапурский робот для нас дорог, а постоянно увеличивающееся число камер снижает их себестоимость. Об этом надо подумать лет через 5-7.
Подготовил Иван Петров
Ирландия оштрафовала WhatsApp на крупную сумму
Как заявила глава отделения комиссии Хелен Диксон, компания, помимо прочего, предоставила своим пользователям только 41 процент от той информации, которую должна была. А людям, чьи сообщения, написанные в других приложениях, могут пересылаться в WhatsApp его пользователями, не было и вовсе предоставлено никакой предписанной законом информации.
Расследование комиссии главным образом касалось того, соответствовал ли мессенджер правилам ЕС о прозрачности данных в 2018 году. Как заявила Диксон, нарушения, совершенные соцсетью, "восходят к общему принципу прозрачности и фундаментального права человека на защиту его/ее личных данных, которое проистекает из свободной воли и автономии человека делиться своими персональными данными в произвольной ситуации, такой, как эта". По словам эксперта, нарушения, числящиеся за WhatsApp, затронули большое количество людей - сколько именно, не уточняется.
Изначально Диксон предлагала оштрафовать компанию на 30-50 миллионов евро, пишет газета The Irish Times. Однако восемь регуляторов по вопросам данных в других странах ЕС не согласились с ней, и в итоге размер взыскания увеличили. Оно стало вторым по величине штрафом в истории, выписанным на основании нарушения европейского Общего регламента защиты персональных данных. На первом месте стоит сумма 746 миллионов евро, которую власти Люксембурга ранее обязали выплатить компанию Amazon. В WhatsApp заявили, что с решением комиссии не согласны и намерены обжаловать его в суде. Напомним, что мессенджером, который принадлежит компании Facebook, сегодня пользуются по меньшей мере два миллиарда человек в мире. За последнее время он неоднократно подвергался критике за свою политику конфиденциальности.
Закон "О персональных данных" №152-ФЗ обязывает оператора обеспечить хранение данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории страны. Требование распространяется как на российские, так и на зарубежные компании, рассказали "РГ" в Роскомнадзоре.
За нарушение требований о локализации баз персональных данных компаниям грозит штраф до 6 млн рублей, за повторное - до 18 млн рублей.
Первые судебные решения были вынесены в 2020 году - Facebook и Twitter получили штрафы по 4 млн рублей. В 2021 году аналогичное наказание получила WhatsApp, а Facebook и Twitter были оштрафованы за повторное нарушение на 15 и 17 млн рублей соответственно.
Требования к хранению персональных данных россиян позволяют снизить риск их утечки, добавили в ведомстве.
Подготовил Иван Черноусов
Китай запретил вульгарным интернет-звездам появляться на ТВ
Телевидение обязали установить "правильный" стандарт красоты, стать менее развлекательным и больше делать упор на революционную, социалистическую и традиционную китайскую культуру. От ведущих же ждут, что они будут популяризировать позитивные ценности.
Однако и это еще не все. Телеканалам велено не платить артистам чрезмерно много, заключать только подлинные контракты, и следить за тем, чтобы "звезды" не уходили от уплаты налогов. Детям "звезд" отныне не разрешается участвовать в телевизионных шоу. Под запрет также попадает контент, побуждающий зрителей к чрезмерно большим тратам. Нельзя демонстрировать с экранов телевизоров богатство, а также публиковать различные рейтинги знаменитостей.
Особое внимание уделяется столь популярной в Китае "фанатской культуре". Власти запретили к показу так называемые айдол-шоу (от английского idol - кумир, идол) - передачи, в которых люди демонстрируют свои таланты и борются за право стать звездами. Нередко это музыкальные соревнования, по итогам которых из самых лучших участников формируют группу. Во всех программах, подразумевающих зрительское голосование, телеканалам велено строго следить за честностью этого процесса.
Кроме того, от зрителей - главным образом, от фанатов - запрещено требовать что-то купить за допуск к голосованию. Ранее китайское управление киберпространством также выпустило отдельный план, согласно которому, в том числе, запрещалось распространять "вредную информацию" и сплетни, а также провоцировать скандалы в фанатских Интернет-сообществах.
Вообще, на фанатах - будь то фанаты музыкальных исполнителей, актеров, вымышленных персонажей и много кого еще - в Китае делаются огромные деньги. По подсчетам портала Thepaper.cn, к 2022 году объем этой "отрасли" может составить 140 миллиардов юаней (около полутора триллионов рублей).
Леонид Млечин, председатель правления Международной академии радио и телевидения:
- Трудно со стороны понять устремления Китая. Показать, что творится в твоей душе, считают китайцы, значит, нарушить всякие приличия, потерять "лицо". Дерево дорожит своей корой, человек - своим лицом...
Как говорит глава Китая Си Цзиньпин, жизнь похожа на рубашку: неправильно застегнешь верхние пуговицы, и все остальные пойдут наперекосяк. Задача телевидения сделать так, чтобы внешнему миру предстал идеальный образ великой страны. Из всех империй, некогда владычествовавших в мире, один лишь Китай словно помолодел и обрел новую жизнь. Но великую державу преследует тщательно скрываемая неуверенность в себе и в своих согражданах. Телевидение обязано показывать китайцев не такими, какие они в реальности, а такими, какими им следует быть. Телевидение - не средство массовой информации, а инструмент воспитания.
Опыт такой нам известен.
Евгений Сафронов, главный редактор Коммуникационного холдинга InterMedia:
- Сфера культуры - самый мощный фактор власти в последнее столетие, сильные элиты это понимают, потому и вводят запреты в тех случаях, когда возникает угроза стабильному развитию общества. Но запреты в культуре также вносят дисбаланс в общество, потому грамотная власть прибегает к ним только в крайнем случае, после детального анализа и взвешенной оценки последствий. Коммунистов Китая трудно обвинить в неграмотности, и если решение принято - значит, угроза действительно серьезна.