Apple купила испытательный полигон Chrysler

В июне 2021 года состоялась сделка по купле-продаже бывшего испытательного полигона Chrysler в Аризоне. Новым владельцем стала компания Route 14 Investment Partners LLC, за которой, как предполагается, скрывается IT-гигант из Купертино - компания Apple.

С документами ознакомилось издание MacRumors, которое отмечает, что в настоящее время связь между Apple и Route 14 не установлена.

В то же время нельзя отрицать очевидного: покупатель и тот, кто стоит за этой фирмой, имеют долгосрочный интерес к полигону площадью более двух тысяч гектаров - ранее Route 14 арендовала отдельные участки приобретённого объекта.

Косвенным доказательством того, что полигон Chrysler в Аризоне был приобретён Apple, служит тот факт, что в штате разрешены испытания беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования, а Apple, по слухам, как раз работает над средством мобильности будущего с искусственным интеллектом.

Напомним, по слухам, партнёром по выпуску электрокаров станет Toyota, а первая модель появится в 2024 году

Ранее "РГ" рассказывала, что другой крупный производитель смартфонов - компания Xiaomi - завершила регистрацию дочернего предприятия, которое будет заниматься электрокарами.