СКР: Расширение сети биолабораторий США у границ РФ вызывает озабоченность

Бесконтрольное расширение сети биологических лабораторий США, размещаемых по периметру российских границ, вызывает озабоченность у России и мирового сообщества.

Такое заявление в понедельник на открывшемся международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" сделал заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров.

По его словам, в настоящее время озабоченность и российских специалистов, и мирового сообщества в целом вызывает "бесконтрольное, ничем не ограниченное расширение зарубежной биологической инфраструктуры Пентагона в сопредельных с РФ и расположенных в государствах вблизи наших границ".

В прошлом году глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США разместили свои биологические лаборатории в сопредельных с Россией и Китаем странах и не раскрыли цель проводимых там исследований.

О биолабораториях США недавно говорил и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.