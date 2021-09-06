Все УАЗы станут электрическими. Первым будет "Хантер"

В следующем году Ульяновский автомобильный завод планирует начать сборку электрического "Хантера", в будущем все модели УАЗ получат электрические версии.

Об этом в беседе с "Газета.Ru" сообщил директор по маркетингу и продукту "УАЗа" Максим Куприн, уточнив, что предсерийная сборка электрического "Хантера" стартует в феврале 2022 года, а другие модели "на батарейках" появятся в течение пяти лет.

Электрический УАЗ "Хантер" уже существует. В Европе его производством и продажами занимается чешская компания MW Motors. Модель называется MWM Motors Spartan EV. Spartan EV оснащён электрическим мотором мощностью 120 кВт (163 л.с.) и крутящим моментом 600 Нм и тремя тяговыми аккумуляторами: два установлены вдоль бортов и один в багажном отделении, все помещены в герметичные кожухи. Запас хода варьируется в зависимости от ёмкости батареи: внедорожник может проезжать 250 и 400 км. Глубина преодолеваемого брода - до полуметра.

Специалисты УАЗа принимали участие в сертификации машины и консультировали чешских коллег по техническим вопросам. Так, инженеры УАЗа посоветовали смонтировать батареи вместо баков, используя штатные места креплений, и подобрать элементы питания по весу так, чтобы их масса ненамного отличалась от полных топливных резервуаров. В итоге масса электрического "Хантера" всего на 120 кг больше донорской модели.

УАЗ предполагает, что электрический "Хантер" будет, прежде всего, интересен госструктурам и корпоративным клиентам, а в будущем внедорожник смогут купить и частные клиенты благодаря принятой концепции развития электротранспорта в России.

Сколько будет стоить УАЗ "Хантер" с электрическим приводом, не уточняется. MWM Motors продаёт Spartan EV почти за 40 тысяч евро.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Фото: Пресс-служба УАЗа.