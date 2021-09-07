Александр Петров сыграет главную роль в новом российском сериале Netflix

Стриминговый сервис Netflix, который уже запустил работу над экранизацией "Анны Карениной" в России, уже определился со вторым проектом.

По данным "Коммерсанта", ссылающегося на "собеседников в крупных продюсерских компаниях", новый оригинальный сериал для Netflix сделает студия "Водород".

Главную роль исполнит признанный недавно главным молодым актёром страны Александр Петров, чей персонаж будет ставить спектакль с тюремной труппой. Других деталей сюжета пока нет. Название пока тоже неизвестно.

Режиссеры - Эдуард Оганесян ("Чики") и Алексей Камынин ("Хандра").

Продюсеры проекта - Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов и Михаил Врубель.

Netflix и "Водород" пока информацию не комментируют.