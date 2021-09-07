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Александр Петров сыграет главную роль в новом российском сериале Netflix

Новости
    07.09.2021, 22:46
Текст:   Козьма Лоханкин

Стриминговый сервис Netflix, который уже запустил работу над экранизацией "Анны Карениной" в России, уже определился со вторым проектом.

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
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По данным "Коммерсанта", ссылающегося на "собеседников в крупных продюсерских компаниях", новый оригинальный сериал для Netflix сделает студия "Водород".

Главную роль исполнит признанный недавно главным молодым актёром страны Александр Петров, чей персонаж будет ставить спектакль с тюремной труппой. Других деталей сюжета пока нет. Название пока тоже неизвестно.

Режиссеры - Эдуард Оганесян ("Чики") и Алексей Камынин ("Хандра").

Продюсеры проекта - Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов и Михаил Врубель.

Netflix и "Водород" пока информацию не комментируют.

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