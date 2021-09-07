Генпрокуратура взяла на контроль дело об убийстве девочек в Кузбассе

Расследование уголовного дела по факту убийства двух десятилетних школьниц в городе Киселевске Кемеровской области будет находиться на особом контроле в Генеральной прокуратуре РФ.

Прокуратура также намерена добиваться привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые должны были контролировать ранее судимого за сексуальное насилие Виктора Пестерникова.

- Кроме того, по материалам прокурорской проверки по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами территориального отдела внутренних дел своих служебных обязанностей по соблюдению подозреваемым административных ограничений, установленных судом, 7 сентября 2021 года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ - "Халатность", - сообщили в ведомстве.

Известно, что после освобождения из колонии Виктор Пестерников неоднократно нарушал административный надзор. Он выходил из дома после 10 часов вечера, хотя это было запрещено.

В колонии, где он отбывал наказание, его также характеризуют отрицательно.

- Пестерников отбывал 10-летний срок в исправительной колонии №44 в Кемеровской области, где зарекомендовал себя с отрицательной стороны, - сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Напомним, 6 сентября в городе Киселевске не вернулись из школы домой две десятилетние девочки. Сегодня их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов. По подозрению в убийстве задержали ранее судимого 41-летнего жителя города Мыски. Он признался в содеянном и рассказал, что купил девочкам сладостей и заманил их в лес.