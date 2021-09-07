Генпрокуратура взяла на контроль дело об убийстве девочек в Кузбассе

Новости

Собянин предложил обсудить с москвичами название новой станции МЦД на Комсомольской площади 18:57
Директор курской школы вырвал серьгу из уха ученика 18:52
Винер-Усманова прокомментировала снятие сборной Израиля с чемпионата мира 18:44
Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов 18:43
В Петербурге прочтут имена погибших в блокаду 18:40
Джилл Байден вернется на работу с полным рабочим днем 18:39
ФАС снова оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу 18:30
МИД: На объявлении правительства Афганистана будет представитель РФ 18:15
Захарова назвала фейком публикацию NYT о визите каталонских сепаратистов в РФ 17:59
На торги выставляется шляпа Наполеона 17:55
Нобелевский лауреат открывает в МФТИ научный центр 17:52
В Сербии увековечат память о русских добровольцах 17:46
Матвиенко предложила объединить под эгидой ВОЗ финансирование борьбы с инфекциями 17:39
Мурашко рассказал о ситуации с вакцинами от COVID-19 в регионах 17:36
Вратарь Крицюк рассказал о переходе в "Зенит" 17:34
Более 19 тысяч приложений для Android раскрывают данные пользователей 17:33
Минстрой модернизирует учет сертификатов на получение жилья 17:25
Расселл подписал контракт с командой Mercedes 17:10
Россия не будет принимать участия в министерской встрече по Афганистану 17:00
Международные резервы РФ снова обновили исторический максимум 16:47
Прокуроры начали формировать сводный план проверок бизнеса на 2022 год 16:44
Мурашко: Молодежь и беременные стали попадать в группу риска по COVID-19 16:35
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19 16:30
В Москве открыли памятник молодому Достоевскому 16:23
Стало известно, какие гаджеты Apple представит осенью 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 18:25
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура взяла на контроль дело об убийстве девочек в Кузбассе

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Расследование уголовного дела по факту убийства двух десятилетних школьниц в городе Киселевске Кемеровской области будет находиться на особом контроле в Генеральной прокуратуре РФ.

Прокуратура также намерена добиваться привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые должны были контролировать ранее судимого за сексуальное насилие Виктора Пестерникова.

Фото: СК РФ
После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности

- Кроме того, по материалам прокурорской проверки по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами территориального отдела внутренних дел своих служебных обязанностей по соблюдению подозреваемым административных ограничений, установленных судом, 7 сентября 2021 года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ - "Халатность", - сообщили в ведомстве.

Известно, что после освобождения из колонии Виктор Пестерников неоднократно нарушал административный надзор. Он выходил из дома после 10 часов вечера, хотя это было запрещено.

В колонии, где он отбывал наказание, его также характеризуют отрицательно.

- Пестерников отбывал 10-летний срок в исправительной колонии №44 в Кемеровской области, где зарекомендовал себя с отрицательной стороны, - сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Напомним, 6 сентября в городе Киселевске не вернулись из школы домой две десятилетние девочки. Сегодня их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов. По подозрению в убийстве задержали ранее судимого 41-летнего жителя города Мыски. Он признался в содеянном и рассказал, что купил девочкам сладостей и заманил их в лес.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

Главное сегодня

Стал известен полный состав нового правительства Афганистана
После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
Путин решил отдохнуть в Сибири в компании Шойгу
ФСБ назвала организаторов диверсии на газопроводе в Крыму
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора