В Хакасии потушили пожар, вспыхнувший у дома отшельницы Лыковой

Пожар, вспыхнувший у дома отшельницы Агафьи Лыковой в заповеднике "Хакасский", потушен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по Хакасии.

Ранее сообщалось, что у дома отшельницы загорелись хозяйственные постройки. Площадь пожара не уточнялась. Огонь не угрожал жилому зданию, с самой отшельницей также находились трое помощников. Они не пострадали.

К месту ЧП выдвинулись пожарные, однако огонь удалось потушить силами добровольцев, которые помогали Лыковой с заготовками в летний период. Возможная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.