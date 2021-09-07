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07.09.2021 18:04

Почему колледжи становятся популярнее вузов

Текст: Светлана Смирнова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 203(8554)
В этом году конкурс среди абитуриентов, поступающих в колледжи и лицеи среднего профессионального образования, значительно вырос - он составил от трех до восьми человек на место. Средний балл на самые востребованные специальности увеличился до 4,4, что сравнимо с конкурсом в престижные вузы Петербурга. Эксперты говорят, что высшее образование выходит из моды, а вот у среднего - ренессанс.
Увлечение профессией начинается вместе с накоплением опыта. Фото: Сергей Николаев/РГ Увлечение профессией начинается вместе с накоплением опыта. Фото: Сергей Николаев/РГ
Увлечение профессией начинается вместе с накоплением опыта. Фото: Сергей Николаев/РГ

По словам председателя комитета по образованию Петербурга Наталии Путиловской, престиж среднего профессионального образования растет уже несколько лет подряд. Сегодня в структуру СПО города входит 115 учреждений. Всего в этом году в колледжи было принято 23 674 человека по 70 профессиям. Наталия Путиловская также отметила, что самыми востребованными профессиями стали специальности в IT-сфере и робототехнике. "Конкурс на обучение профессиям в области информационных технологий достигал восьми человек на место", - отметила она. Также пользовались спросом специальности, связанные с туристической сферой и сферой обслуживания, большое количество абитуриентов выбирало профессии, связанные с дизайном и радиоэлектроникой. Еще одним открытием этого года стал большой конкурс в педагогические колледжи. Как отметила Наталия Путиловская, особый ажиотаж наблюдался среди тех, кто хотел стать учителем начальных классов, где число поданных документов в четыре раза превысило контрольные цифры приема. Наталия Путиловская объясняет интерес к педагогической профессии тем, что в последнее время выросли заработные платы у учителей и изменились их условия работы. "Растет и количество детей, поступающих в впервые классы, каждый год количество первоклассников в петербургских школах увеличивается на две тысячи человек. Учителя нам нужны", - подчеркнула она.

Фото: Из личного архива Игоря Шидловского
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Впрочем, в этом году вырос конкурс и среди тех, кто хотел овладеть рабочими специальностями. Впервые за последние годы был отмечен конкурс до четырех человек на место на обучение таким специальностями, как автослесарь, газосварщик и токарь. Директора средних специальных учебных заведений отмечают, что если еще несколько лет назад у них были проблемы с набором учащихся и многие направления даже приходилось закрывать из-за низкого спроса, то сегодня отношение к профессиональному обучению начало меняться. "Мы не страдаем сегодня от того, что нет абитуриентов. У нас переизбыток", - говорит председатель Ассоциации профессиональных образовательных организации Петербурга Виктор Никитин.

В комитете по образованию называют несколько причин, почему растет число желающих продолжать образование в колледжах. Одна из них состоит в том, что подготовка специалистов среднего звена сегодня обеспечивает более короткий выход на рынок труда и дает хорошие профессиональные навыки. "Если студенты вузов начинают вплотную знакомиться с будущей профессией только на старших курсах, то учащиеся средних специальных заведений уже через два года имеют возможность овладеть выбранной профессией", - отмечает Наталия Путиловская. Эксперты также говорят о том, что престиж среднего специального образования вырос потому, что здесь стали по-другому учить.

Если еще четыре года назад абсолютное большинство мастеров производственного обучения были предпенсионного возраста и по 15-20 лет не повышали свою квалификацию, то сейчас среди тех, кто преподает "синим воротничкам", много молодежи, прошедший через системы национальных чемпионатов "Ворлдскиллс". Кроме того, в колледжах уже давно не учат "на коленках" - здесь оборудуются современные мастерские, не уступающие по оснащенности современным производствам. В прошлом году, например, четыре средних специальных учебных заведения города стали победителями конкурса грантов федеральных программ и взяли обязательства открыть 16 современных мастерских. Из бюджета на эти цели выделено 210 миллионов рублей. В этом году запланировано открыть еще 12 новых учебно-производственных мастерских.

Специалисты среднего звена быстрее попадают на рынок труда и имеют хорошую профессиональную подготовку

Впрочем, эксперты говорят и еще об одной причине, по которой выпускники петербургских школ устремились в колледжи, - снижение качества обучения в петербургских школах. Недавно, например, вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что петербургские школьники проигрывают борьбу за места в вузах, так как более 70 процентов бюджетных мест в университетах занимают иногородние абитуриенты. И если, например, сравнить результаты ЕГЭ по физике петербуржцев и школьников из других регионов, у последних они выше. Родители многих выпускников в свою очередь признаются, что для того, чтобы поступить в вуз, только одних пятерок на уроках уже недостаточно, и, чтобы сдать ЕГЭ, им пришлось целый год заниматься с репетиторами. А через колледж дорога к получению заветного высшего образования пусть и дольше, но зато надежнее и дешевле.

Фото: voyagerix / istock
Большинству учителей по-прежнему мешает бумажная нагрузка

Аналитикам еще предстоит выяснить, кто в итоге одержит победу в битве за абитуриентов - вузы или колледжи Северной столицы, - складывающаяся на рынке профессионального образования ситуация требует серьезного осмысления. И, возможно, вариант многоступенчатой подготовки специалистов, когда молодые люди идут к выбранной профессии через колледжи, - это путь подъема экономики города. Во всяком случае, по статистике, более половины выпускников востребованных направлений СПО, в отличие от выпускников вузов, находят работу в первый же год. Вопрос только в том, сможет ли система среднего профессионального образования "переварить" стремительно растущее число подростков, которые хотят здесь учиться. И не пойдет ли она по пути системы высшего образования, когда за место в учебном заведении будут конкурировать не только оценки в аттестатах, но и родительские кошельки. И тому, кто хочет стать квалифицированным слесарем или токарем, придется за это платить.

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