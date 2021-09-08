Как Центр "Холокост" сберегает память о войне

Восемь десятилетий прошло с начала Великой Отечественной войны. Как донести до новых поколений память о ней как о самой страшной катастрофе в истории? Об этом мы беседуем с Ильей Альтманом, сопредседателем Центра "Холокст".

В войну погибло более трех миллионов граждан Беларуси, из них более 800 тысяч евреев. holocf.ru

Илья Александрович, расскажите об истоках Центра.

Илья Альтман: В 1991 году я оказался в Амстердаме, где увидел одну-единственную очередь - к Дому-музею Анны Франк. И тогда возникла идея: почему бы в Москве не создать такой центр? В начале 90-х в Советском Союзе никто не знал слова Холокост, не было посвященной этой теме организации. Конечно, не было помещения, и пять лет Центр существовал у меня в квартире. Первая публикация о Холокосте, "Геноцид на память", появилась в 1992 году, ее написала нынешний сопредседатель Центра писатель Алла Гербер. В статье говорилось: "Хорошо известно, что в Беларуси погиб каждый третий. Гораздо менее известно, что каждый четвертый из погибших был евреем". Тогда это вызвало волну недоуменных писем. А сегодня мы знаем, что в Великую Отечественную погибло более трех миллионов граждан Беларуси, из них более 800 тысяч евреев. Благодаря работе в первую очередь наших белорусских коллег мы знаем и о подвиге людей, Праведников народов мира, которые спасали евреев.

Именно Центр "Холокост" заложил традицию паломничества школьников в Брест...

Илья Альтман: Тогда, в начале XXI века, кроме нас, по-моему, иногородних в Бресте не было. В течение многих лет 22 июня в 4 часа утра мы отправлялись в Брестскую крепость. Уникальность Брестского гетто не только в том, что из 25 тысяч узников в живых осталось 19. А в том, что их фото сохранились в анкетах - листах регистрации, которые хранятся в местном архиве. Меня захватила эта история, лица, глаза, которые смотрят на нас с пожелтевших страниц. Ни в одном гетто мира не сохранилось такого количества фото, в том числе детей, которым едва исполнилось четырнадцать.

Центр постоянно собирает вокруг себя молодежь, подростков. Как вам это удается?

Илья Альтман: Мы с 2000 года проводим международный конкурс работ о Холокосте, в котором наиболее активно участвуют школьники России и Беларуси, но вообще участниками стали граждане более 25 стран. Я уверен, память о войне не забудется благодаря и таким встречам.

Наш Центр имел отношение к выпуску сборника писем, написанных студентами истфака МГУ. Из 28 авторов этих писем погибло 26. Эти ребята, принадлежащие к элите исторической науки, умели любить, дружить. Сборник называется "Голоса из мира, которого уже нет".

Как сделать так, чтобы их голоса не канули в забвение?

Илья Альтман: Очень важно доносить память о прошлом до самых молодых. Одно из направлений нашей деятельности - работа с педагогами. Возможно, уникальность Центра в том, что у нас постоянно возникают новые проекты, рождаются идеи, не прерывается эстафета поколений.

Какое направление принесло больше всего открытий?

Илья Альтман: Мы очень гордимся проектом "Освободители". Мы себе поставили дерзкую задачу назвать поименно тех, кто участвовал в освобождении лагеря смерти Аушвиц. Например, мы узнали, что командир полка Беспрозванный погиб за несколько часов до освобождения Аушвица и не вошел в него. А вошел командир другого полка, Танкаев, из Дагестана, он впоследствии стал генералом-полковником. А, пожалуй, самым известным из того, что мы делаем, стал проект "Сохрани мои письма". Это постоянный поиск и публикация писем периода войны. Никому, казалось бы, не нужное, завалявшееся в шкафу письмо, дневниковая запись имеют непреходящую ценность...

А как сейчас попадают к вам письма-реликвии?

Илья Альтман: Письма приходят из Австралии, Израиля, Германии, США. Люди уезжали и брали самое ценное, хранили десятилетиями. Мы издаем сборники с 2007 года, причем интервал между пятым и шестым изданием всего полтора года. В пандемию, видимо, у людей появилось время заглянуть в свои архивы.

Из 25 тысяч узников Брестского гетто выжило только 19 человек

Как работаете с полученными документами?

Илья Альтман: Для последнего сборника 40 волонтеров помогали нам с передачей текстов, с их расшифровкой. Представьте, вы получаете письмо, в котором упоминаются сокращенные имена, события, которые нужно восстановить. Начинается поиск в архивах, составляются аннотации. Так, мне встретилось упоминание военного врача по фамилии Кеймах… Не родственник ли он Давиду Кеймаху, герою, участвовавшему в уничтожении гауляйтера Кубе? Мы нашли на сайте минского Музея истории Великой Отечественной войны его письмо жене и дневник его партизанского отряда 1942 года. И да, эти люди оказались братьями.

Что вы видите своей главной задачей сейчас?

Илья Альтман: Сохранить то, что не попало в архивы и хранится в семьях. Уже уходят из жизни дети фронтовиков. Будут ли эти письма реликвией для внуков и правнуков? Историк Иегуда Бауэр сказал: "Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями". Мы находим пронзительные переписки. Например, учитель Тимошенко из деревни Палуж Могилевской области получил письмо от ученицы, которая написала о гибели его жены-еврейки и сообщила, что чудом в живых остался их ребенок. Или письмо, рассказывающее о профессоре Симферопольского университета Михайлове и его жене-еврейке. Соседка описала, как пришли за этой женщиной, чтобы увести ее и ребенка. Она умолила, чтобы дождались, пока придет муж. А муж пошел с ними на казнь. Подобные истории о подвигах людей, иногда о низости людей - ведь не все были героями - остались только в письмах. Сегодня перед историками стоит задача установления исторической правды. Только что у нас прошел семинар для педагогов России и Беларуси. Работает историческая мастерская в Минске, знаю, что в Витебске создается мемориал сопротивления. Надеюсь, в ближайшее время мы повезем педагогов по местам Холокоста и сопротивления в Беларуси. Думаю, что в Союзном государстве очень не хватает таких проектов с обменом опытом, поездками.