Песков оценил публикации о связи ЦРУ с операцией против граждан РФ в Минске

В Кремле сразу говорили о том, что в действиях украинских спецслужб в отношении граждан России в Минске есть след зарубежных спецслужб. Об этом напомнил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что США поддерживали операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить на Украину через Беларусь 33 граждан России. "Еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб, еще во время того, как развивались события... В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны", - заметил Песков.

На вопрос, правда ли, что это было именно ЦРУ, пресс-секретарь президента прямо отвечать не стал: "Не буду давать конкретику". Также ему неизвестно, есть ли у России новые доказательства.

Напомним, речь идет о задержании белорусскими спецслужбами 29 июля в санатории под Минском 33 россиян. Их подозревали в якобы намерении дестабилизировать ситуацию в стране. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что задержанным были принесены извинения, и они вернулись на родину. В МИД РФ инцидент назвали провокацией, организованной третьей страной недругами России и Беларуси, чтобы осложнить отношения двух стран в преддверии президентских выборов в последней.