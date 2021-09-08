СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси

США финансово и технически поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Беларусь 33 россиян. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

Помимо финансирования и технического содействия, украинские спецслужбы также получили "консультативные услуги" от ЦРУ. Однако, по словам одного высокопоставленного американского чиновника, эти заявления якобы не соответствуют действительности.

Напомним, речь идет о задержании белорусскими спецслужбами 29 июля в санатории под Минском 33 россиян. Их подозревали в якобы намерении дестабилизировать ситуацию в стране. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что задержанным были принесены извинения, и они вернусь на родину. В МИД РФ инцидент назвали провокацией, организованной третьей страной недругами России и Беларуси, чтобы осложнить отношения двух стран в преддверии президентских выборов в последней.