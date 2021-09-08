Видео: Из пострадавшего от взрыва дома в Ногинске спасли кота

В Ногинске сотрудникам МЧС удалось спасти белого кота из квартиры дома, в котором произошел взрыв газа. На видеокадрах видно, что, несмотря на произошедшее, животное вело себя спокойно и без проблем позволило спасателю взять себя на руки.

Между тем на месте происшествия продолжаются спасательные работы. Под завалами после взрыва бытового газа могут находиться три человека, сообщили ТАСС в экстренных службах. По данным ГУ МЧС, в результате ЧП пострадали девять человек, включая детей. Двое - мужчина и женщина - погибли, сообщили в СК по Московской области.

Взрыв произошел на улице "28 июня" утром 8 сентября. Эпицентр находился на третьем этаже в квартире многодетной семьи. Причиной взрыва могла послужить утечка газа, оставленного на ночь для обогрева жилья.