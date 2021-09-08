В ФСБ подтвердили участие ЦРУ и Украины в задержании россиян в Минске

"Мы полностью подтверждаем информацию телеканала CNN, она абсолютно достоверна. Очень объективно они показали роль ЦРУ… так что информацию эту мы считаем достоверной", - сказал журналистам в среду представитель российской спецслужбы.

Граждане РФ летом 2020 года, по словам собеседника, "фактически были заманены в Беларусь украинскими спецслужбами - ГУР и СБУ. А руководили ими из США представители ЦРУ.

"Цель же - вброс о том, что эти люди якобы приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали. Ну потом все стало на свои места. Несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона", - рассказал представитель ФСБ.

"Это изначально уголовно наказуемое деяние - спланированное похищение граждан России с территории третьей страны, и все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем", - добавил сотрудник ФСБ.

Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на представителей украинской разведки сообщил, что ЦРУ помогало Украине организовать спецоперацию по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году. По их данным, украинская сторона получила от США наличные денежные средства, техническую помощь и консультации ЦРУ для проведения этой операции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, отметил, что в Кремле сразу говорили о наличие следа зарубежных спецслужб в действиях украинской стороны в отношении граждан России в Минске.