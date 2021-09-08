В ФСБ подтвердили участие ЦРУ и Украины в задержании россиян в Минске

Новости

Рада не поддержала обращение к США о статусе основного союзника вне НАТО для Киева 15:01
Медведев: Героический поступок Зиничева будут помнить 14:59
Число nullпострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до 15 14:56
Росздравнадзор не выявил данных о проблемах безопасности вакцин от COVID-19 14:52
Матвиенко: Зиничев до последней минуты исполнял свой долг 14:49
Глава ФНС рассказал о возможной глобальной налоговой службе 14:49
Семьи погибших при взрыве в Ногинске получат по 1 млн рублей 14:39
Мишустин: Зиничев считал службу Родине делом жизни 14:22
Опубликованы последние кадры с главой МЧС Зиничевым 14:13
Сенатор Джабаров: Зиничев был скромным и ответственным 14:06
Протеже Абэ официально объявила о намерении побороться за пост премьера Японии 14:03
Лавров: Мир должен сообща бороться с попытками реабилитации нацизма 13:54
В Брюсселе с 1 октября введут COVID-паспорта 13:48
Губернатор Алиханов выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева 13:45
Турчак: Зиничев погиб как настоящий спасатель 13:43
Опубликованы кадры за несколько часов до гибели главы МЧС Евгения Зиничева 13:35
Россия предложила Швейцарии пересмотр налогового соглашения 13:34
Пострадавшие при взрыве газа в Ногинске машины отремонтируют за счет города 13:33
В Петербурге обнародовали рассекреченные документы блокадного времени 13:31
Собянин: Объем инвестиций в Москве вырос на 20% по сравнению с 2019 годом 13:31
Песков назвал суверенным делом любого государства вопрос признания Крыма российским 13:31
Санитарные врачи назвали одиннадцать важных прививок для взрослых 13:27
ЕР подготовила законопроект о запрете списания выплат за долги 13:26
Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве газа в Ногинске 13:26
Песков назвал условие обсуждения поправок в закон об иноагентах 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 13:48
Рубрика: Власть

В ФСБ подтвердили участие ЦРУ и Украины в задержании россиян в Минске

Текст: Иван Петров
Обнародованная телеканалом CNN информация о том, что ЦРУ помогало Украине организовать спецоперацию по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, подтверждается. В ФСБ России такие данные назвали "достоверными и объективными".
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

"Мы полностью подтверждаем информацию телеканала CNN, она абсолютно достоверна. Очень объективно они показали роль ЦРУ… так что информацию эту мы считаем достоверной", - сказал журналистам в среду представитель российской спецслужбы.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
СБУ включила рэпера Моргенштерна в список угроз национальной безопасности

Граждане РФ летом 2020 года, по словам собеседника, "фактически были заманены в Беларусь украинскими спецслужбами - ГУР и СБУ. А руководили ими из США представители ЦРУ.

"Цель же - вброс о том, что эти люди якобы приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали. Ну потом все стало на свои места. Несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона", - рассказал представитель ФСБ.

"Это изначально уголовно наказуемое деяние - спланированное похищение граждан России с территории третьей страны, и все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем", - добавил сотрудник ФСБ.

Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на представителей украинской разведки сообщил, что ЦРУ помогало Украине организовать спецоперацию по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году. По их данным, украинская сторона получила от США наличные денежные средства, техническую помощь и консультации ЦРУ для проведения этой операции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, отметил, что в Кремле сразу говорили о наличие следа зарубежных спецслужб в действиях украинской стороны в отношении граждан России в Минске.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева
Песков назвал суверенным делом любого государства вопрос признания Крыма российским
Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
МИД РФ пообещал ответить Эстонии на невыдачу визы российскому дипломату
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией