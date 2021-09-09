Безопасность китайских кроссоверов оценили в краш-тестах. Они отличились

Прошли те времена, когда китайские автомобили можно было с чистой совестью называть одними из самых небезопасных автомобилей в мире. То, что модели из Поднебесной давно уже встали на одну ступень с лидерами отрасли, доказывают последние краш-тесты Euro NCAP, в которых приняли участие Lynk & Co 01 и Nio ES8.

Возможно, пятёрка по итогам тестов на безопасность, полученная подключаемым гибридом Lynk & Co 01 от Geely не так удивительна. Напомним, модель создана практически на той же платформе, что и Volvo XC40, поэтому предлагает все те же системы безопасности, что и шведский электрический кроссовер. Впечатлили показатель защиты взрослых пассажиров - 96%. Защита пассажиров детей - 86%, пешеходов - 71%, уровень оснащённости системами безопасности и их работа - 81%.

Об электрическом кроссовере Nio ES8 "РГ" уже рассказывала: им восхитился норвежский журналист, который взял его на первый тест-драйв, заявив, что Tesla должна взять на вооружение некоторые моменты. ES8 тоже получил максимальные пять звёзд, набрав за защиту взрослых пассажиров 82%, за защиту пассажиров-детей - 84%, за безопасность для пешеходов - 72%, а за ассистенты - 92%.

В Euro NCAP сообщили, что рады видеть безопасные автомобили из Китая, производители которых ответственно относятся к своим клиентам и не жалеют инвестиций для обеспечения их безопасности.

Также в рамках краш-тестов были оценены обновлённый Subaru Outback, водородный седан Toyota Mirai и электрический Audi Q4 e-tron - все они тоже получили по пять звёзд за безопасность.