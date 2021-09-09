Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 82 человек

Число жертв урагана "Ида" на востоке США увеличилось до 82 человек. Больше всего погибших - в штате Луизиана - 26 человек. Из них семеро - постояльцы одного из домов престарелых. Об этом сообщает CBS News. По данным телеканала, еще четыре человека погибли на юго-востоке страны, и 52 жертвы непогоды - на северо-востоке.

Напомним, ураган "Ида" достиг побережья США 29 августа. Атмосферному вихрю присвоили четвертую категорию из пяти возможных. Порывы ветра достигали 240 км/ч. В штате Луизиана без электричества остались более миллиона человек, без воды - 60 тысяч местных жителей. Президент Джо Байден объявил в регионе режим стихийного бедствия.