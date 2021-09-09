Новости

Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 82 человек 04:23
Роспотребнадзор сообщил о новом вирусе, вызывающем лихорадку 03:43
На месте взрыва газа в Ногинске обнаружено тело пятого погибшего 02:47
Байден собирается провести глобальный саммит по борьбе с COVID-19 02:23
Захарова назвала катастрофой план НАТО по размещению афганских беженцев 01:45
При пожаре в больнице Северной Македонии погибли 14 пациентов с COVID-19 01:22
В Ногинске число жертв взрыва газа выросло до четырех 00:42
Минфин США: Резервы закончатся в октябре 00:19
В Сирии семь военных погибли при подрыве бомбы 00:09
В Минсельхозе рассказали, когда в России подешевеет мясо 08.09.2021
Талибы заняли посольство Норвегии в Кабуле 08.09.2021
В Крыму открылся форум "Россия - страна возможностей" 08.09.2021
Мясников объяснил, как определить, опасна ли боль в груди 08.09.2021
Через два года в Москве достроят основной транспортный каркас 08.09.2021
Собянин: Нехватка мигрантов в столице связана с увеличением количества строек 08.09.2021
В подмосковном Ногинске объявлен траур по погибшим при взрыве дома 08.09.2021
Из-под завалов в Ногинске извлекли тело третьего погибшего 08.09.2021
В Москве построят новый вокзал на Комсомольской площади 08.09.2021
В ФАС рассказали о проверках цен на стройматериалы и продукты 08.09.2021
Собянин ответил на вопрос: "Резиновая ли Москва? 08.09.2021
Соглашение о разминировании в СНГ внесено на ратификацию в Госдуму 08.09.2021
Мэр рассказал, почему Москва перешла на электробусы 08.09.2021
В Думу внесено соглашение с Южной Осетией об исчислении выслуги лет военным 08.09.2021
Госдеп не одобрит вылет из Афганистана самолетов с американцами и их союзниками 08.09.2021
Собянин назвал дистанционное обучение для школьников и студентов крайней мерой 08.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 04:23
Рубрика: В мире

Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 82 человек

Число жертв урагана "Ида" на востоке США увеличилось до 82 человек. Больше всего погибших - в штате Луизиана - 26 человек. Из них семеро - постояльцы одного из домов престарелых. Об этом сообщает CBS News. По данным телеканала, еще четыре человека погибли на юго-востоке страны, и 52 жертвы непогоды - на северо-востоке.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
Байден назвал ураган "Ида" результатом глобального климатического кризиса

Напомним, ураган "Ида" достиг побережья США 29 августа. Атмосферному вихрю присвоили четвертую категорию из пяти возможных. Порывы ветра достигали 240 км/ч. В штате Луизиана без электричества остались более миллиона человек, без воды - 60 тысяч местных жителей. Президент Джо Байден объявил в регионе режим стихийного бедствия.

В мире США

Главное сегодня

Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой
На месте взрыва газа в Ногинске обнаружено тело пятого погибшего
В России подешевел бензин
Захарова назвала катастрофой план НАТО по размещению афганских беженцев
Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире