Делегация Союза женщин России по приглашению БСЖ посетит Беларусь

Выработка общих подходов к решению глобальных проблем современного мира станет одной из ключевых тем, которые предстоит рассмотреть в Минске делегации Союза женщин России совместно с их коллегами из Белорусского союза женщин (БСЖ).

Руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в белорусской столице Марианна Щеткина подчеркнула, что российские партнеры посетят республику с 29 сентября по 2 октября по приглашению БСЖ. Отметив представительный состав делегации РФ, член президиума БСЖ сообщила БЕЛТА, что ожидается "приезд лидеров организации, руководителей предприятий, успешных предпринимателей, депутатов Государственной думы".

При поддержке ПК Союзного государства пройдут заседания двух круглых столов, на которых будет обсуждаться роль женщин в современном мире. Особое внимание будет уделено миссии женщин ради построения безопасного и стабильного будущего, интеграции и сотрудничеству. В обсуждении активное участие примут региональные и объединенные организации Белорусского союза женщин, уточнила Щеткина.

Выработанные в ходе совместной работы подходы, сообщает агентство, планируется озвучить на третьем Евразийском женском форуме, который состоится в середине октября в Санкт-Петербурге по инициативе верхней палаты российского парламента и Межпарламентской Ассамблеи СНГ.