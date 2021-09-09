Новый Toyota Land Cruiser 300 можно прождать четыре года

Toyota Land Cruiser 300 ждали, поэтому он вызвал огромный ажиотаж: за две с момента начала приёма заказов в Японии приняли свыше 21 000 заявок, на отработку которых компании потребовался бы год. Теперь сроки ожидания растянулись ещё на больше.

Японский журнал Best Car пишет, что в очереди за кроссовером можно простоять от двух до четырёх лет. Кроме того, что количество заказов оказалось на 400% больше ожидаемого, отпечаток на сроки поставок наложил кризис автокомпонентов, из-за которого LC 300 и другие модели Toyota не выпускались в общей сложности месяц.

Австралийский портал Cars Guide сообщает, что у компании пока нет очевидных способов решить проблему. Причём задерживаются поставки не только клиентских автомобилей, но и демонстрационных машин для шоу-румов марки. Дилеры получат выставочные образцы примерно в октябре.

Напомним, что в Японии Toyota ввела запрет на перепродажу Toyota Land Cruiser 300 в течение года после покупки.

Продажи нового Toyota Land Cruiser 300 в России стартовали в июле: сначала появились версии с бензиновым V6, затем - с дизелем 3.3 литра. Последней модификацией LC 300, доступной к заказу, стал LC 300 GR Sport.

Цены на модель, согласно официальному прайс-листу, размещённому на сайте марки, начинаются от 5 557 000 рублей за дизельную версию и от 5 613 000 рублей за бензиновую.