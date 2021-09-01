Toyota в России начала прием заказов на "злой" Land Cruiser 300 GR Sport

С 1 сентября 2021 года российские дилеры Toyota начали приём заказов на Land Cruiser 300 в исполнении GR Sport, которое отличается от стандартной версии внедорожника изменённым дизайном передней части.

Toyota LC 300 GR Sport занимает самую высокую ступень в иерархии комплектаций модели. Внедорожник получил максимальный уровень оснащения, в том числе систему полного привода с блокировками переднего, заднего и центрального дифференциалов, а также системы кинетической стабилизации подвески с электронным управлением E-KDSS и помощи езды по бездорожью с несколькими режимами работы.

От топового "гражданского" LC 300 70th Anniversary новая версия внедорожника отличается чёрными колёсными дисками на 18 дюймов (против 20-дюймовы серебристых) и противотуманными фарами без дополнительной секции подсветки поворотов.

Land Cruiser 300 GR Sport доступен для заказа с бензиновым двигателем 3.5 литра на 415 л.с. и 299-сильным дизелем объёмом 3.3 литра. Оба работают в паре с 10-ступенчатым "автоматом".

Цена на внедорожник с бензиновым V6 - от 7 684 000 рублей, с дизельным мотором - от 7 620 000 рублей.

Продажи нового Toyota LC 300 в России начались в июле 2021 года. В настоящее время цены на модель начинаются от 5 557 000 рублей (дизель) и от 5 613 000 (бензин).

Ранее "РГ" рассказывала, что в Японии очередь за Toyota Land Cruiser 300 растянулась на год, россияне также проявили к новинке большой интерес.

Фото: Пресс-служба Toyota.