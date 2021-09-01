Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.09.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota в России начала прием заказов на "злой" Land Cruiser 300 GR Sport

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

С 1 сентября 2021 года российские дилеры Toyota начали приём заказов на Land Cruiser 300 в исполнении GR Sport, которое отличается от стандартной версии внедорожника изменённым дизайном передней части.

Фото: Пресс-служба Toyota
В каких странах мира Toyota Land Cruiser - самый популярный автомобиль

Toyota LC 300 GR Sport занимает самую высокую ступень в иерархии комплектаций модели. Внедорожник получил максимальный уровень оснащения, в том числе систему полного привода с блокировками переднего, заднего и центрального дифференциалов, а также системы кинетической стабилизации подвески с электронным управлением E-KDSS и помощи езды по бездорожью с несколькими режимами работы.

От топового "гражданского" LC 300 70th Anniversary новая версия внедорожника отличается чёрными колёсными дисками на 18 дюймов (против 20-дюймовы серебристых) и противотуманными фарами без дополнительной секции подсветки поворотов.

Land Cruiser 300 GR Sport доступен для заказа с бензиновым двигателем 3.5 литра на 415 л.с. и 299-сильным дизелем объёмом 3.3 литра. Оба работают в паре с 10-ступенчатым "автоматом".

Цена на внедорожник с бензиновым V6 - от 7 684 000 рублей, с дизельным мотором - от 7 620 000 рублей.

Продажи нового Toyota LC 300 в России начались в июле 2021 года. В настоящее время цены на модель начинаются от 5 557 000 рублей (дизель) и от 5 613 000 (бензин).

Ранее "РГ" рассказывала, что в Японии очередь за Toyota Land Cruiser 300 растянулась на год, россияне также проявили к новинке большой интерес.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota