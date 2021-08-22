Toyota Land Cruiser 300 вызвал ажиотаж в России

Долгожданный Toyota Land Cruiser нового поколения только поступил в продажу, однако в наличии у дилеров его почти не найти. Ажиотажный спрос на новинку вызвал многомесячные очереди и огромные накрутки за "допы" от дилеров.

Новая легенда

Поклонники культового внедорожника Toyota Land Cruiser ждали выхода нового поколения модели 14 лет. Отрадно, что новинка появилась в России практически сразу после мировой премьеры, благо "Крузак" всегда пользовался у нас большой популярностью.

Toyota Land Cruiser 300 создан по принципам глобальной архитектуры TNGA на новой платформе GA-F, что позволило добиться низкого центра тяжести, оптимизированной развесовки по осям и, как следствие, улучшенной управляемости.

"Трехсотка" отличается технологичной рамой с повышенной жесткостью на скручивание и более легким кузовом. Изменения затронули все конструктивные элементы автомобиля, включая тормозную систему, которая полностью обновилась.

В России Toyota Land Cruiser 300 предлагается в трех комплектациях - "Элеганс", "Комфорт+" и юбилейной версии 70th Anniversary с максимальным оснащением. В момент выхода на рынок в конце июля автомобиль был доступен с новым бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра, оснащенным двойным турбонаддувом. Мотор развивает мощность 415 л.с. и крутящий момент 650 Нм, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 6,7 секунды. Стоимость бензиновой версии "трехсотки" составляет от 5 млн 613 тыс. рублей до 7 млн 665 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Между тем, уже в начале августа для заказа стал доступен Land Cruiser 300 с турбодизельным шестицилиндровым двигателем собственной разработки Toyota, созданным специально для "трехсотки" в рамках перехода модели на архитектуру TNGA. Данный мотор имеет V-образную компоновку, рабочий объем 3,3 л, обладает мощностью в 299 л.с. и крутящим моментом в 700 Нм. Это на 50 л.с. и 50 Нм больше по сравнению с предыдущим мотором V8 рабочим объемом 4,5 л.

С новым дизельным двигателем Toyota Land Cruiser 300 способен разгоняться до 100 км/ч всего за 6,9 секунды при расходе топлива в 8,9 л на 100 км в смешанном цикле. При этом с появлением дизельной версии "трехсотка" стала доступнее - на тяжелом топливе новинка предлагается по цене от 5 млн 613 тыс. рублей до 7 млн 665 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Оба мотора работают в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Фото: Пресс-служба Toyota

Как отмечает консультант компании Simon-Kucher & Partners Иван Кондратенко, Toyota отказалась от уже легендарного двигателя V8, и что у нового бензинового, что у дизельного V6, по заявлениям автопроизводителя, схожие динамические характеристики и уровень расхода топлива.

К тому же цена тоже не сильно отличается - поэтому выбор будет зависеть от индивидуальных предпочтений покупателей. Что касается выбора комплектаций, то мало кто берет базовый вариант, так что, вероятнее всего, самыми популярными будут "Комфорт+" и 70th Anniversary.

"Раньше были популярнее машины с дизельным двигателем, так как его мощность не превышала "доналоговые" 250 л.с. Сейчас оба мотора имеют мощность более 250 л.с., поэтому распределение предпочтений, по моему мнению, будет либо равным, либо с небольшим перевесом в сторону дизельной версии", - говорит руководитель группы онлайн-продаж дирекции развития продаж ГК "Бизнес Кар" Андрей Творогов.

Долгожданный ты наш!

Фото: Пресс-служба Toyota

Между тем, новый Land Cruiser 300 вызвал ажиотажный спрос по всему миру. Например, в Японии за первый месяц местные дилеры собрали более 20 тыс. оплаченных предзаказов.

В результате наиболее ходовые модификации "трехсотки" покупателям придется ждать 2-4 года. При этом Toyota ввела запрет для японских клиентов на перепродажу Land Cruiser 300 в течение 12 месяцев после покупки, объясняя это массовым оттоком внедорожников за рубеж, в том числе в регионы, где действуют ограничения на импорт автомобилей.

В России за новым Land Cruiser 300 также выстроились очереди, растянувшиеся на срок до 12 месяцев, причем за время ожидания цена на автомобиль может увеличиться. Этим не преминули воспользоваться некоторые дилеры, которые предлагают клиентам купить внедорожник с наценкой от 1 до 3 млн рублей за предустановленное дополнительное оборудование.

Как считает Иван Кондратенко, даже с такой серьезной наценкой найдутся те, кто выложит деньги за то, чтобы одним из первых стать обладателем новинки. Это, прежде всего, почитатели марки и владельцы Land Cruiser со стажем, для которых не так важна практичность в наборе опций и адекватное соотношение цены и оснащения, а, скорее, сам факт того, что они будут одними из первых владельцев авто в стране.

Фото: Пресс-служба Toyota

"Заранее установленное дополнительное оборудование усиливает эффективность и комфорт использования нового Land Cruiser: противоугонные системы, защита лакокрасочного покрытия керамическим составом, дополнительная обработка рамы, днища кузова и ходовой части противокоррозионным составом, который также выполняет функции антишумового покрытия и пр.", - констатирует, в свою очередь, Андрей Творогов.

Официальный старт продаж Toyota Land Cruiser 300 в России состоялся 22 июля, и до конца месяца новинка разошлась тиражом в 384 экземпляра, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Для сравнения, "двухсотка" в прошлом месяце нашла лишь 63 покупателей, хотя очевидно, что запасы автомобилей прошлого поколения постепенно подходят к концу.

По данным ГК "Бизнес Кар", с августа и до конца 2021 года в нашу страну должно прийти порядка 5 тыс. новых автомобилей Land Cruiser 300. Сейчас в наличии есть внедорожники в топовых комплектациях в качестве экспозиционных экземпляров, а также небольшая часть машин находится в поставке на осень. Срок ожидания по предварительному договору поставки в зависимости от условий приобретения, варианта комплектации, сочетания цвета кузова и салона может составлять от нескольких месяцев до года.

Король бездорожья

Фото: Пресс-служба Toyota

По мнению руководителя проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антона Серкова, ввиду роста цен "трехсотка" уже не побьет объемы продаж своего предшественника, но лидерские позиции в сегменте сохранит вне всякого сомнения.

"Прямых конкурентов у новинки немного. Говоря про полноразмерные премиум-внедорожники рамной конструкции, можно отметить лишь немолодые Infiniti QX80 и соплатформенный "двухсотой" модели Lexus LX, а также американскую пару Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, которые заметно уступают в объемах продаж из-за скудной дилерской сети.

Модели с несущим кузовом типа Mercedes GLS, BMW X5 и Range Rover играют в лиге кроссоверов, а актуальный G-класс существенно дороже, поэтому конкурентами их считать неправильно. Из наиболее близких я бы отметил Escalade и готовящийся к дебюту новый Lexus LX, который будет обладать существенным преимуществом в виде двигателя V8", - рассуждает эксперт.

В свою очередь, Иван Кондратенко отмечает, что в сравнении с премиальными конкурентами Toyota Land Cruiser 300 выигрывает по цене, но оснащение у других моделей будет побогаче. Целевая аудитория Land Cruiser - это состоявшиеся деловые люди, которые годами ездят на разных поколениях модели, и их возраст, вероятно, несколько постарше, чем у покупателей таких внедорожников, как Lexus LX, Cadillac Escalade, Range Rover и Infiniti QX80.

Стоит отметить, что у нового Land Cruiser 300 впервые появилась "экстремальная" версия GR Sport, разработанная подразделением Gazoo Racing. Помимо более агрессивного экстерьера и спортивного оформления салона, такой внедорожник получил ряд технических доработок. А вот моторы ему достались те же, что у стандартного "Крузака", причем даже не форсированные.

Как рассказал Андрей Творогов, сроки поставки "спортивной" комплектации Land Cruiser 300 GR Sport в Россию ориентировочно в середине осени, а контрактование уже открыто. Продажи этой модификации, безусловно, будут, но в силу желания клиентов получить всё и сразу, наибольшей популярностью будет пользоваться юбилейная версия 70th Anniversary.

"Toyota не упускает возможности позаигрывать со спортивным имиджем, создавая стайлинг-пакеты для совсем не спортивных моделей. Они несколько расширяют ассортимент, но заметно на объемах продаж не сказываются", - резюмирует Антон Серков.