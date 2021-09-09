Появился трейлер фантастического триллера с Ризом Ахмедом Encounter

Сервис Amazon показал тизер-трейлер своего оригинального фильма - фантастического триллера Encounter, с номинантом премии "Оскар" Ризом Ахмедом ("Звук металла", "Веном") в главной роли.

Ахмед играет морпеха, который со своими маленькими сыновьями скрывается от некой чужеродной и враждебной силы. Их путешествие - опасное, чреватое, и в ходе него мальчишкам предстоит изрядно возмужать, "оставляя детство позади".

Режиссер - Майкл Пирс ("Зверь", сериал "Подъём"). Он же - соавтор сценария, с Джо Бартоном ("Ритуал").

В других ролях: Октавия Спенсер ("Теория Большого взрыва"), Рори Кокрейн (C.S.I., "Помутнение"), Янина Гаванкар ("Звездные врата"), Кит Шарабайка ("Сверхъестественное"), Антонио Харамильо ("Менталист").

Релиз - 10 декабря.