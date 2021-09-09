Видео: Задержанный показал, как убивал школьниц в Кузбассе

СК опубликовал видео со следственного эксперимента, на котором ранее судимый 41-летний житель города Мыски показывает, как расправился с девочками.

На видео рецидивист рассказывает следователям, как заманил школьниц с собой.

- Я здесь стоял, а она подошла и семечек попросила, чтобы покормить голубей, - вспоминает задержанный.

Затем он показывает заброшенный дом, в который он привел одноклассниц.

- Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу, - сообщает СК.

В судебном процессе по избранию меры пресечения мужчина полностью признал вину в содеянном. Обвиняемому будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

- В ходе предварительного следствия также будут проанализированы причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении детей, - отмечает СК РФ. - Выясняются условия, в которых воспитывались потерпевшие, действиям родителей будет дана юридическая оценка.

Напомним, 6 сентября в городе Киселевске не вернулись из школы домой две десятилетние девочки. Их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов. По подозрению в убийстве задержали ранее судимого 41-летнего жителя города Мыски. Он признался в содеянном и рассказал, что купил девочкам сладостей и заманил их в гости.

Известно, что после освобождения из колонии мужчина неоднократно нарушал административный надзор. В отношении сотрудников полиции, которые должны были контролировать ранее судимого за сексуальное насилие жителя Кузбасса, возбуждено уголовное дело о халатности.