На Урале вынесли приговор мужу убитой Instagram-блогерши

В Свердловской области огласили приговор местному жителю - супругу популярной в Instagram девушки-блогера, которая была найдена задушенной этой весной. "Он полностью признал свою вину и раскаялся. Подсудимому назначено наказание - восемь лет в колонии строгого режима", - сообщил пресс-секретарь регионального Следственного комитета Александр Шульга.

Напомним, блогерша пропала в начале апреля: первыми тревогу забили ее подписчики. Затем, 16 числа того же месяца тело неизвестной случайный шофер заметил в лесу у дороги недалеко от города Арамиль. Он сообщил о страшной находке в правоохранительные органы, но останки опознать удалось не сразу: о пропаже женщины с похожими приметами не сообщалось. "При осмотре тела отсутствовали следы травм, характерных для автоаварии, кости были целы, отсутствовали следы сексуального насилия", - уточнил официальный представитель главка МВД области Валерий Горелых.

Через несколько дней - 30 апреля - в отдел полиции пришел молодой мужчина и сообщил о пропаже своей 28-летней супруги. Так выяснилось, кем была найденная на обочине девушка.

Расследование показало, что к ее гибели причастен сам супруг. Сыщики угрозыска, в том числе, отработали показания мужчины на детекторе лжи. Впоследствии он сам во всем признался, рассказал, что причиной трагедии стала бытовая ссора.