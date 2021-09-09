Новости

Городские службы Москвы переведены на усиленный режим перед Днем города 08:58
Названы российские города с самым высоким ростом цен на жилье 08:58
В модуле "Звезда" на МКС ночью сработала пожарная сигнализация 08:58
На Урале вынесли приговор мужу убитой Instagram-блогерши 08:42
Минцифры запустило приложение для автомобилистов 08:40
Visa в 2022 году поднимет комиссию за оплату картами в супермаркетах 08:02
Псаки: США не обещали признать власть "Талибана" в Афганистана 07:40
В Москве по заявкам начали включать отопление в социальных учреждениях 07:29
Погода в Москве 9 сентября: временами слабые осадки и максимум +20 06:41
Ополченцы в Афганистане заявили о контроле 65% провинции Панджшер 06:30
На Украине из-за COVID-19 умерших начали хоронить на огородах 05:45
Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах 05:15
На Камчатке четыре медведя вышли в населенные пункты 04:47
Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 82 человек 04:23
Роспотребнадзор сообщил о новом вирусе, вызывающем лихорадку 03:43
На месте взрыва газа в Ногинске обнаружено тело пятого погибшего 02:47
Байден собирается провести глобальный саммит по борьбе с COVID-19 02:23
Захарова назвала катастрофой план НАТО по размещению афганских беженцев 01:45
При пожаре в больнице Северной Македонии погибли 14 пациентов с COVID-19 01:22
В Ногинске число жертв взрыва газа выросло до четырех 00:42
Минфин США: Резервы закончатся в октябре 00:19
В Сирии семь военных погибли при подрыве бомбы 00:09
В Минсельхозе рассказали, когда в России подешевеет мясо 08.09.2021
Талибы заняли посольство Норвегии в Кабуле 08.09.2021
В Крыму открылся форум "Россия - страна возможностей" 08.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 08:42
Рубрика: Происшествия

На Урале вынесли приговор мужу убитой Instagram-блогерши

Текст: Татьяна Воробьева

В Свердловской области огласили приговор местному жителю - супругу популярной в Instagram девушки-блогера, которая была найдена задушенной этой весной. "Он полностью признал свою вину и раскаялся. Подсудимому назначено наказание - восемь лет в колонии строгого режима", - сообщил пресс-секретарь регионального Следственного комитета Александр Шульга.

На Урале ревнивца осудили за убийство сожителя бывшей девушки

Напомним, блогерша пропала в начале апреля: первыми тревогу забили ее подписчики. Затем, 16 числа того же месяца тело неизвестной случайный шофер заметил в лесу у дороги недалеко от города Арамиль. Он сообщил о страшной находке в правоохранительные органы, но останки опознать удалось не сразу: о пропаже женщины с похожими приметами не сообщалось. "При осмотре тела отсутствовали следы травм, характерных для автоаварии, кости были целы, отсутствовали следы сексуального насилия", - уточнил официальный представитель главка МВД области Валерий Горелых.

Через несколько дней - 30 апреля - в отдел полиции пришел молодой мужчина и сообщил о пропаже своей 28-летней супруги. Так выяснилось, кем была найденная на обочине девушка.

Расследование показало, что к ее гибели причастен сам супруг. Сыщики угрозыска, в том числе, отработали показания мужчины на детекторе лжи. Впоследствии он сам во всем признался, рассказал, что причиной трагедии стала бытовая ссора.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой
На месте взрыва газа в Ногинске обнаружено тело пятого погибшего
Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах
Visa в 2022 году поднимет комиссию за оплату картами в супермаркетах
Роспотребнадзор сообщил о новом вирусе, вызывающем лихорадку
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора