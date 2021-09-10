Мишустин: Цель Союзного государства - повышение уровня жизни граждан

Общая цель России и Беларуси в процессе союзной интеграции - повышение уровня жизни каждого гражданина обеих стран, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В пятницу, 10 сентября, в Минске он провел заседание Совета министров Союзного государства.

Накануне в Москве президенты двух стран приняли принципиальное решение об углублении интеграции в союзе, и правительства, подчеркнул Мишустин, теперь должны выполнить договоренности, принятые на высшем уровне. "Мы искренне заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество на новый уровень и дать дополнительный импульс интеграционным процессам в Союзном государстве", - сказал он.

В повестку заседания Совмина включили вопросы об основных направлениях реализации положений союзного договора в 2021-2023 годах и 28 отраслевых союзных программ. "Это создаст надежную правовую основу для совместной работы по укреплению российско-белорусской интеграции", - уверен российский премьер.

"Наша общая цель - повышение уровня жизни каждого гражданина обеих стран", - указал Михаил Мишустин. Добиться этого можно, по его словам, только за счет обеспечения роста экономик. "Надо формировать единое пространство на принципах открытости, прозрачности и взаимного доверия, на правилах, которые учитывают интересы и потребности жителей и предпринимателей, разумеется, при полном сохранении суверенитета наших государств", - добавил он.

На решение этих задач направлены 28 союзных программ. Они должны сблизить макроэкономическую политику, сформировать условия для поддержки не только крупного, но и среднего, малого бизнеса, создать дополнительные рабочие места. "У российского бизнеса появится возможность нарастить свою деловую активность в Беларуси, запустить новые совместные предприятия, увеличить экспорт", - заметил глава правительства РФ. Белорусские предприятия получат доступ к российским государственным закупкам, мерам поддержки, субсидиям, а также расширят рынок сбыта промышленной и сельскохозяйственной продукции, смогут в упрощенном порядке привлекать российские инвестиции и средства институтов развития.

Усилится сотрудничество в энергетической сфере, для чего государства сформируют объединенные рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов.

В процессе интеграции будет гармонизирована денежно-кредитная политика. "Необходимо подготовить и подписать соответствующее межбанковское соглашение, привести к единому знаменателю требования в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере, отладить механизмы интеграции платежных систем", - перечислил Михаил Мишустин задачи на этом направлении.

В Союзном государстве будут синхронизированы налоговые и таможенные системы. Эти вопросы, напомнил российский премьер, долго обсуждались, но стороны смогли найти взаимовыгодные решения. Теперь предстоит оперативно подготовить договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и внедрить интегрированную систему их администрирования.

Что касается таможенной сферы, то выполнение союзной программы поможет службам двух стран, как выразился Мишустин, действовать как одна команда. "А общие подходы к учету товарных потоков во взаимной торговле обеспечат равные условия для ведения бизнеса", - считает председатель правительства России.

Так, надежная связь важна как для граждан, так и для бизнеса. "Нужно унифицировать законодательство в области и почтовой связи, и построении инфраструктуры коммуникационных сетей, максимально сократить расходы на роуминг в Союзном государстве", - заявил глава правительства РФ.

- Положительные моменты интеграции должны прежде всего почувствовать граждане и России, и Беларуси, - еще раз повторил Мишустин. - В первую очередь мы должны решать вопросы, которые волнуют их больше всего. Нужно, чтобы у людей была возможность работать на территории Союзного государства, получать доход, пенсии, пользоваться социальной поддержкой, и все это на равных условиях.