Сослуживцы Зиничева по ФСО простились с погибшим министром

Ранее с Евгением Зиничевым простились члены правительства, губернаторы и деятели культуры, в их числе вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Борисов, министры Антон Силуанов, Михаил Мурашко, Олег Матыцин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, бывший заместитель Зиничева, глава Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генпрокурор Игорь Краснов.

Министр Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который поскользнулся и упал со скалы. Зиничеву было 55 лет, у него остались жена, сын и трое внуков. Пост министра он занял в 2018 году. До этого прошел карьерный путь от матроса на Северном флоте до врио губернатора Калининградской области и замдиректора ФСБ.

Глава государства назвал гибель Евгения Зиничева личной утратой. Днем ранее он подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.