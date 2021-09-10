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10.09.2021 11:32
Рубрика: Общество

Сослуживцы Зиничева по ФСО простились с погибшим министром

Текст: Иван Петров
Директор Росгвардии Виктор Золотов, а также губернаторы Тульской и Ярославской областей Алексей Дюмин и Дмитрий Миронов простились со своим сослуживцем по Федеральной службе охраны (ФСО), главой МЧС России Евгением Зиничевым. Они втроем прибыли на церемонию прощания, которая проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС, расположенном на улице Ватутина.

Ранее с Евгением Зиничевым простились члены правительства, губернаторы и деятели культуры, в их числе вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Борисов, министры Антон Силуанов, Михаил Мурашко, Олег Матыцин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, бывший заместитель Зиничева, глава Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генпрокурор Игорь Краснов.

Министр Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который поскользнулся и упал со скалы. Зиничеву было 55 лет, у него остались жена, сын и трое внуков. Пост министра он занял в 2018 году. До этого прошел карьерный путь от матроса на Северном флоте до врио губернатора Калининградской области и замдиректора ФСБ.

Глава государства назвал гибель Евгения Зиничева личной утратой. Днем ранее он подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.

Общество Утраты Правительство ФСО Правительство Правительство МЧС Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

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