Новости

Вышел трейлер российской драмы про стриптиз "Герда" 13:47
Вышел трейлер хоррор-комедии с Михаилом Галустяном "Дракулов" 13:33
Вышел трейлер "Человека божьего" с Микки Рурком и Александром Петровым 13:02
Названа официальная причина смерти 16-летнего актера Логана Уильямса 10:22
Кристофер Нолан снимет фильм об "отце атомной бомбы" 10:14

Трейлер новой "Матрицы" за сутки собрал более 25 миллионов просмотров

Новости
    10.09.2021, 16:38
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Дебютный трейлер четвертой "Матрицы" с подзаголовком "Воскрешение" за сутки на YouTube набрал более 25 млн просмотров.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Человека божьего" с Микки Рурком и Александром Петровым

В это число входят показатели со всех каналов, на которых вышел ролик, в том числе некоторых СМИ (IGN) и сервиса HBO Max.

На основном канале Warner Bros. Pictures видео собрало 15 млн, на российском WBRussia - 1,1 млн просмотров.

Цифры неплохие, но до результатов трейлера ленты "Человек-паук: Нет пути домой" проекту Вачовски далековато.

Премьера фильмов, кстати, состоится в один день - 16 декабря, с той лишь разницей, что Питер Паркер, в отличие от Нео, не отправится через неделю на стриминги.

Новости

Фото: 31-летняя Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой 09:02
Тело артистки Нателлы Шарашидзе найдено в Москве 08:52
Вышел трейлер детского фэнтези режиссера "Механика 2" и "Эксперимента 2" 08:48
Появился трейлер мультфильма о безумном Супермене Injustice 08:32
⧣ США
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел второй русский трейлер новых "Охотников за привидениями" 08:14
Абдул-Матин II подтвердил, что сыграл Морфеуса в новой "Матрице" 07:06
Вышли два новых тизера фильма "Хэллоуин убивает" 06:53
⧣ интернет
Фото: youtube.com/ birchpunk
Вышел новый эпизод "Кибердеревни" с Харламовым и Вассерманом 09.09.2021
Джаред Лето похвастался победой своего Джокера над Бэтменом 08.09.2021
Алла Пугачева попрощалась с умершим в хосписе Борисом Красновым 08.09.2021
⧣ фантастика
Фото: instagram.com/ spider.fan.backup
Автор слитых фото с Эндрю Гарфилдом-Пауком подтвердил их подлинность 09.09.2021
Вышел трейлер второго сезона сериала "Звездный путь: Пикар" 09.09.2021
Названы самые популярные книги в России 09.09.2021