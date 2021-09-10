Трейлер новой "Матрицы" за сутки собрал более 25 миллионов просмотров

Дебютный трейлер четвертой "Матрицы" с подзаголовком "Воскрешение" за сутки на YouTube набрал более 25 млн просмотров.

В это число входят показатели со всех каналов, на которых вышел ролик, в том числе некоторых СМИ (IGN) и сервиса HBO Max.

На основном канале Warner Bros. Pictures видео собрало 15 млн, на российском WBRussia - 1,1 млн просмотров.

Цифры неплохие, но до результатов трейлера ленты "Человек-паук: Нет пути домой" проекту Вачовски далековато.

Премьера фильмов, кстати, состоится в один день - 16 декабря, с той лишь разницей, что Питер Паркер, в отличие от Нео, не отправится через неделю на стриминги.