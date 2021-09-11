Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме под Липецком

Взрыв прогремел около часа ночи 11 сентября в 16-квартирном жилом доме, расположенном на улице Школьная. Один из двух подъездов полностью разрушен. Всего в здании на момент происшествия находились 25 человек.

В больницы доставлены шесть пострадавших, в том числе девочка 2012 года рождения. У двоих травмированных переломы ног, у одного - сломана рука, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

"Информация о взрыве в двухэтажном доме по адресу Школьная, 24 поступила в МЧС в 0:52 по местному времени. Возгорания после взрыва не было", - рассказали в МЧС России. И добавили, что спасательная операция продолжается. В ней участвуют 256 человек, задействованы 58 единиц техники. "От МЧС - 100 человек, 15 единиц техники. Сил и средств достаточно", - подчеркнул начальник главного управления МЧС России по региону Василий Разумнов.

Рассматриваются различные версии произошедшего. Основная - утечка газа из-за неисправности оборудования, либо неосторожное обращение с ним. Также будет проверена версия детонации газового баллона.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На месте происшествия работают криминалисты. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося. Кроме того, происходит изъятие необходимой технической документации.

"По предварительным данным, причиной обрушения стал хлопок бытового газа в центральной части двухэтажного дома", - проинформировали в СК. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным, заявили местные власти.