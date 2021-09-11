Пропавшего жильца взорвавшегося дома под Ельцом нашли в другом месте

Под Липецком найден живым мужчина, живший в доме в поселке Солидарность, где ночью на 11 сентября взорвался бытовой газ.

Он находился в момент взрыва в другом месте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ЧП. С начала поисковых работ найдены тела трех погибших - женщины, ребенка и мужчины. Живой и невредимой найдена кошка одного из жильцов - ее спасатели передали хозяину.

Шесть человек в результате ЧП получили травмы разной степени тяжести. Пятеро из них, в том числе девятилетняя девочка, доставлены в больницу. Один человек от госпитализации отказался.

Для жильцов разрушенного 16-квартирного дома подготовлен пункт временного размещения. По словам начальника управления социальной политики Липецкой области Ольги Белоглазовой, принято решение закрепить за пострадавшими семьями сотрудника соцзащиты.

- В случае необходимости поможем с одеждой и обувью, товарами первой необходимости, соберем детей в школу. Наш реабилитационный центр "Лесная сказка" готов разместить у себя семьи, - добавила Ольга Белоглазова.

Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что семьи погибших и пострадавшие получат компенсацию из резервного фонда области.