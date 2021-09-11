Жителям Крайнего Севера расширили возможности досрочного выхода на пенсию

Российское правительство уточнило условия выхода на пенсию жителей Крайнего Севера. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий могут выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста. При этом, согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, в стаж будет включено время, в которое сотрудник проходил обучение. До этого периоды получения профессионального и дополнительного профессионального образования в стаж не включались.

В документе сказано, что периоды обучения засчитываются в том случае, если за гражданином сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, и работодатель продолжал отчислять взносы.

Ранее в ПФР напомнили, что в некоторых случаях можно получить прибавку к пенсии. Например, при наличии на иждивении несовершеннолетних детей или детей-студентов, обучающихся на дневном отделении, можно получить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности.