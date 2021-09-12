Hyundai Solaris лишился механической коробки передач

Седан Hyundai Accent (в России продается как Solaris) остался без механической коробки передач в США.

С 2022 модельного года автомобиль окажется доступен только с вариатором. В итоге машина в базовой комплектации SE будет стоить 17 670 долларов вместо 16 400 долларов. Об этом сообщает издание Cars Direct со ссылкой на собственные источники в корейской компании.

Hyundai Accent является самой доступной моделью в США. На американском рынке седан поставляется с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 122 л.с.

В России, напомним, Solaris предлагается с 1,4-литровым 100-сильным двигателем или 1,6-литровым 123-сильным мотором. Коробку передач для них можно выбрать из двух вариантов: либо механическую 6-ступенчатую, либо 6-ступенчатый автомат. Cегодня Hyundai Solaris стоит от 890 000 рублей. В прошлом месяце седан вошел в топ-5 самых продаваемых автомобилей в России.

Ранее "РГ" писала, что на юге нашей страны заметили таинственный Solaris. На фото можно рассмотреть машину с прицепом.