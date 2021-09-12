Почему россиянам придется пересесть на китайские автомобили

Китайские автомобили в последнее время становятся все более популярными в России. Учитывая ситуацию на отечественном авторынке, эта тенденция в ближайшее время может стать еще заметнее.

Напомним, по итогам августа продажи новых легковых автомобилей в России упали на 17%. "Хотя спрос остается стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж", - пояснил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

На этом фоне автокомпании из КНР выглядят так, будто их проблема дефицита полупроводников не касается. Как подсчитал сайт "Китайские автомобили", доля автопрома Поднебесной в общем объеме августовских продаж составила 7,7% - это новый рекорд российского рынка. То есть, каждая тринадцатая купленная на рынке машина была китайской.

По всей вероятности, это соотношение скоро будет еще весомее. Проблема дефицита автомобилей в ближайшее время не решится, утверждают эксперты.

- Поставки микросхем постепенно возобновляются, однако пандемия продолжает вносить свои корректировки. Таким образом, мы ожидаем выход предложения микрочипов до уровня, когда оно сможет удовлетворить спрос отрасли, не ранее второго полугодия 2022 года.

Также мы видим, что производители других компонентов начинают задумываться о корректировке объема производства ввиду вынужденного падения спроса со стороны автоиндустрии. Если это произойдет без плотного взаимодействия между сторонами, появится возможность возникновения системного и довольно долгосрочного сбоя в цепочках поставок, - отмечает председатель консалтинговой компании BCG в России и СНГ, руководитель направления автомобилестроения Владислав Бутенко.

Конечно, китайские автокомпании эта ситуация также касается. По нашей информации, некоторые машины из КНР поставляются в РФ разукомплектованными, а уже в Москве сотрудники представительств оснащают их медиасистемами или магнитолами, которые приходят от других поставщиков. Но как бы то ни было, в то время, когда АвтоВАЗ останавливает конвейер из-за отсутствия деталей, завод Haval под Тулой наращивает выпуск и открывает вторую смену.

- Производство на заводе Haval в Тульской области в июле прошло в соответствии с планом. Также компания придерживается установленной годовой стратегии по объему продаж в России. Более того, в связи с активным спросом и растущим интересом к автомобилям Haval было принято решение о запуске второй смены производства на заводе в Тульской области с 1 сентября. Да, мы внимательно следим за ситуацией с дефицитом микрочипов, что является глобальной проблемой, и сделаем все возможное, чтобы смягчить его последствия, - сообщили "РГ" в пресс-службе Haval.

Амбициозные заявления делают и в Chery.

- Мы испытываем сложности в планировании продаж. В настоящее время очень высокий спрос, так, например, в июле мы реализовали часть автомобилей, планируемых для продаж в августе, в связи с этим в августе дилерам снизили план. В ближайшие два-три месяца проблемы с логистикой и производством не прогнозируются, - заверила руководитель пресс-службы "Чери Автомобили Рус" Евгения Никитена-Кацарская.

И только в Geely признали, что могли бы продавать еще больше машин, если бы не ситуация с дефицитом комплектующих.

- Действительно, GMR, как и многие другие импортеры, испытывает трудности с поставками автомобилей. Ограничения в поставках возникают из-за продолжающихся последствий пандемии, которая нарушила глобальные производственные и логистические цепочки, а также стала катализатором дефицита микрочипов, широко применяемых в автомобильной электронике. Мы рассчитываем, что уже осенью 2021 года поставки автомобилей российским дилерам начнут восстанавливаться, и мы сможем в большей мере удовлетворять спрос, - отметил руководитель отдела по связям с общественностью "Джили Моторс" Александр Будрин.

Между тем именно кроссоверы Geely два месяца подряд входят в топ-25 самых популярных моделей на российском рынке. Это достижение, которое до сих пор "китайцам" было не под силу, теперь, кажется, может стать регулярным явлением. По крайней мере - до тех пор, пока покупателям будет проще найти "живые" машины в автосалонах китайских компаний, чем корейских или японских, и при этом с них меньше спросят за так называемые "допы". Ну а когда кризис на авторынке закончится, лояльных к авто из КНР россиян, похоже, будет уже более чем достаточно.