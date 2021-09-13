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13.09.2021 19:52
Рубрика: Происшествия

"Магнит" усилит санитарный контроль после ЧП с арбузом

Текст: Сергей Бабкин

Во всех магазинах "Магнит" будет усилен санитарный контроль после задержания сотрудника компании-подрядчика. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ретейлера.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
В арбузах на Совхозной улице найдены следы вещества для дезинсекции

"Магнит" проверит, как проводились работы по дезинсекции, во всех магазинах сети. При этом представители сети предлагают воздержаться от окончательных выводов по ситуации до окончания следствия. "Компания будет продолжать оказывать содействие компетентным органам в расследовании причин трагедии", - сказал представитель "Магнита".

Как уже сообщала "РГ", по факту смерти жителей дома на Совхозной улице - 15-летней девочки и ее бабушки - возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, по статье 238 УК РФ. Задержан 39-летний сотрудник компании, который проводил дезинсекцию помещений. По оценкам экспертов, во время работ были нарушены санитарные нормы. Является ли это причиной смертельного отравления, пока не уточняется. По делу назначены множественные экспертизы.

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