Прокуратура проверит проводившую дезинсекцию в "Магните" организацию

Прокуратура Московской области проведет проверку Областного центра дезинфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. Именно областной центр дезинфекции проводил дезинсекцию в магазине "Магнит" в Москве, после покупки арбуза в котором отравилась семья.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям", - говорится в сообщении.

Как напоминает ТАСС, ранее ГСУ СК по Москве возбудил уголовное дело о гибели женщины и ее внучки в результате острого отравления химикатами после того, как они съели арбуз, купленный в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Также 9 сентября была госпитализирована в отравлением мать девочки. По данным Роспотребнадзора, в арбузах были обнаружены следы вещества для дезинсекции. Приоритетной версией следствия также является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине.

В понедельник был задержан 39-летний сотрудник компании, проводивший дезинсекцию в магазине. Следствие предполагает, что он грубо нарушил правила в ходе работы.