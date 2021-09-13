В Москве с 14 сентября установится аномально холодная погода

В Гидрометцентре напомнили о резком похолодании в центре европейской части России.

Уже 14 сентября температура воздуха в Москве понизится сразу на 10 градусов - в дневные часы столбики термометров смогут подняться только до отметки +13 градусов.

"Во вторник к вечеру начнут преобладать северо-западные ветры. Начиная со второй половины дня среды давление начнет расти, но воздух будет холодным. Осадков не будет", - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, отклонения от климатической нормы будут незначительные - максимум два градуса.

Жителям Санкт-Петербурга также пора доставать теплые вещи. В Северной столице похолодает на 6-8 градусов. "Произойдет наступление глубокой осени", - подчеркнул метеоролог.

Ранее сообщалось, что после осеннего дождя в начале недели на столичный регион обрушится "полярный холод", сопровождаемый промозглым ветром. Похолодание связано с глубоким циклоном. В его тыловой части и окажется почти вся европейская территория.