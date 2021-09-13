На месте крушения самолета в Приангарье найден второй "черный ящик"

Второй черный ящик обнаружен на месте авиакатастрофы в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Несколько часов назад в Казачинско-Ленском районе нашли первый из черных ящиков самолета L-410.

Ранее стало известно, что L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское, потерпел крушение в тайге. Это произошло в нескольких километрах от пункта назначения. На борту воздушного судна находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Четыре человека погибли, 12 получили травмы.

По одной из версий, самолет разбился из-за неправильной работы приборов.

По словам директора аэропорта села Казачинское Бориса Ильина, экипаж корабля сбился с курса при ошибке навигатора и задел сопку, которая находится в семи километрах от взлетно-посадочной полосы Казачинского.