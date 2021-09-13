На месте крушения самолета в Приангарье найден второй "черный ящик"

Второй черный ящик обнаружен на месте авиакатастрофы в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Несколько часов назад в Казачинско-Ленском районе нашли первый из черных ящиков самолета L-410.
Ранее стало известно, что L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское, потерпел крушение в тайге. Это произошло в нескольких километрах от пункта назначения. На борту воздушного судна находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Четыре человека погибли, 12 получили травмы.
По одной из версий, самолет разбился из-за неправильной работы приборов.
По словам директора аэропорта села Казачинское Бориса Ильина, экипаж корабля сбился с курса при ошибке навигатора и задел сопку, которая находится в семи километрах от взлетно-посадочной полосы Казачинского.
СК опубликовал видео с места жесткой посадки L-410 в Иркутской области
Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись осмотра места жесткой посадки пассажирского самолета L-410 в Иркутской области.
Самолет следовал из Иркутска в Казачинское, возле которого и совершил жесткую посадку в лесном массиве в воскресенье вечером. В результате происшествия четыре человека погибли, 12 получили травмы. Всего на борту находилось 16 человек, включая двух пилотов и 14 пассажиров.
На месте также работают силы МЧС. В понедельник стало известно об обнаружении черного ящика самолета.
По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье "нарушения правил безопасности движения и эксплуатации в транспорта". На место прибыли криминалисты. Расследованием дела займутся следователи центрального аппарата ведомства.