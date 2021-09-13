СК опубликовал видео с места жесткой посадки L-410 в Иркутской области

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись осмотра места жесткой посадки пассажирского самолета L-410 в Иркутской области.

Самолет следовал из Иркутска в Казачинское, возле которого и совершил жесткую посадку в лесном массиве в воскресенье вечером. В результате происшествия четыре человека погибли, 12 получили травмы. Всего на борту находилось 16 человек, включая двух пилотов и 14 пассажиров.

На месте также работают силы МЧС. В понедельник стало известно об обнаружении черного ящика самолета.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье "нарушения правил безопасности движения и эксплуатации в транспорта". На место прибыли криминалисты. Расследованием дела займутся следователи центрального аппарата ведомства.