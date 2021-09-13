На место ЧП с самолетом L-410 вылетел губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вылетел в Казачинско-Ленский район, где совершил жесткую посадку самолет L-410.

Глава региона сообщил, что ночью дозвонился до одной из пассажирок. Благодаря этому удалось быстро установить местонахождение воздушного судна.

Туда оперативно прибыли министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков и директор Иркутского областного Центра медицины катастроф Виктор Бучинский.Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Напомним, 12 сентября в 23:15 по местному времени самолет L-410, выполнявший рейс Иркутск - Казачинское, совершил жесткую посадку в районе поселка Казачинское.

На борту находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа. Трое пассажиров и один пилот погибли. 11 человек госпитализированы, трое - в тяжелом состоянии, еще одна пассажирка покинула больницу. Троих пострадавших отправят санавиацией в больницы Иркутска. Одного пациента прооперируют на месте.