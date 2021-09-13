СК рассматривает две версии жесткой посадки L-410 в Иркутской области

Следственный комитет РФ рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных версий жесткой посадки пассажирского самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, на которую ссылается ТАСС.

Кроме того, она заявила, что председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело о происшествии.

Самолет следовал из Иркутска в Казачинское, возле которого и совершил жесткую посадку в лесном массиве в воскресенье вечером. В результате происшествия четыре человека погибли, 12 получили травмы. Всего на борту находилось 16 человек, включая двух пилотов и 14 пассажиров. В понедельник стало известно об обнаружении черных ящиков самолета.

По поручению Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье "нарушения правил безопасности движения и эксплуатации в транспорта". На месте работают криминалисты.