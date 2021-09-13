Троих пострадавших в ЧП с самолетом L-410 отправят на лечение в Иркутск

Он отметил, что в Казачинско-Ленский район вылетели три бригады медиков из Иркутска, в том числе травматолог и нейрохирург. Также в Казачинское отправились министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков и директор Иркутского областного Центра катастроф Виктор Бучинский.

Напомним, в ночь с 12 на 13 сентября рядом с поселком Казачинское Иркутской области потерпел аварию рейсовый самолет L-410. Четыре человека погибли - три пассажира и один из пилотов. Известно, что двое из них жители поселка Магистиальный, один из Ангарска и один из Иркутска.

Семьям погибших и пострадавших будет выплачена компенсация. 15 сентября в Иркутской области объявлено днем траура.

СКР продолжает расследование уголовного дела по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта").

Найден один черный ящик L-410, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.